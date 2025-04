Haute-Garonne - Léguevin : 3 ombrières photovoltaïques en autoconsommation pour consommer de l'énergie verte

Etienne CARDEILHAC-PUGENS, Maire de Léguevin, et Thierry SUAUD, Président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), ont inauguré le 15 avril les 3 ombrières photovoltaïques en autoconsommation installées sur les parkings des écoles Jules Ferry, Les Gachots et Madeleine Brès.

Ont notamment participé à cette rencontre aux côtés des élus de Léguevin et des équipes du SDEHG, Véronique VOLTO, Conseillère départementale, Philippe GUYOT, Président de la communauté de communes du Grand Ouest Toulousain, Claude SARRALIÉ, Vice-Président du SDEHG, les élus des communes voisines et les représentants de l’entreprise Citéos.

Focus sur l’ombrière du parking de l’école élémentaire Jules Ferry : Cette ombrière, d’une puissance de 102 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l’électricité à l’école Jules Ferry située à proximité. Au total, 228 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 450 m² représentant une production annuelle de 115 MWh. 49% de l’électricité produite par l’ombrière est consommée par l’école et le restant est revendu.

Focus sur l’ombrière du parking de l’école maternelle et élémentaire des Gachots : Cette ombrière, d’une puissance de 109 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l’électricité à l’école des Gachots située à proximité. Au total, 246 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 493 m² représentant une production annuelle de 118 MWh. 58% de l’électricité produite par l’ombrière est consommée par l’école et le restant est revendu.

Focus sur l’ombrière du parking de l’école maternelle et élémentaire Madeleine Brès : Cette ombrière, d’une puissance de 53 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l’électricité à l’école Madeleine Brès située à proximité. Au total, 120 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 238 m² représentant une production annuelle de 60 MWh. 54% de l’électricité produite par l’ombrière est consommée par l’école et le restant est revendu.

Ces nouvelles installations permettent ainsi à la commune de diminuer sa facture d’électricité en autoconsommant l’électricité produite et de générer des revenus supplémentaires grâce à la revente de l’électricité produite en surplus. Les ombrières rapporteront ainsi 52 600 € par an à la commune grâce à l’énergie économisée et les recettes de la revente de l’électricité produite en surplus.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme du SDEHG de développement de l’autoconsommation par la mise en place d’ombrières photovoltaïques au profit des communes haut-garonnaises.

Au-delà de l’engagement de la commune dans la production d’énergie renouvelable, le dispositif proposé par le SDEHG permet un amortissement des coûts d’investissement dès la mise en service de l’ombrière.

Etienne CARDEILHAC-PUGENS, Maire de Léguevin : « À Léguevin, nous faisons le choix d’agir, concrètement, pour préparer l’avenir. Ces ombrières photovoltaïques sont bien plus que de simples équipements techniques : elles incarnent notre volonté politique d’accélérer la transition énergétique à l’échelle locale. Dans un contexte de crise énergétique, d’inflation persistante, et alors que les collectivités subissent de plein fouet la baisse des dotations et la hausse des charges, il est impératif de trouver des solutions durables. Ces installations nous permettent non seulement de produire une électricité verte, en circuit court, mais aussi de faire des économies substantielles et de sécuriser notre budget dans la durée. Nous produisons ici à Léguevin, pour consommer ici, à Léguevin. C’est un modèle vertueux, à la fois écologique, économique et cohérent avec notre ambition de commune responsable et innovante. Avec Thibaut Canella, Conseiller municipal délégué à l’optimisation énergétique, nous tenons à saluer le travail exemplaire du SDEHG, qui a su être un partenaire de confiance, à l’écoute de nos besoins, et moteur de cette dynamique locale. Nous tenons également à remercier chaleureusement l’ensemble des agents municipaux dont l’implication a permis la réussite de ce projet. Ensemble, nous prouvons que les territoires peuvent être à l’avant-garde de la transition écologique. Ce projet marque une étape importante, mais il ne s’agit que d’un début. Léguevin continuera à investir pour un avenir plus sobre, plus résilient, plus respectueux de notre environnement. »