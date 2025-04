BASSIN DE THAU - L'exposition participative itinérante du SMBT ouvre ses portes au Musée de la mer à Sète !

Yves Michel, Président du SMBT et du COPIL des sites Natura 2000 de l’étang de Thau, Maire de Marseillan : « Nous devons mener une politique volontariste et pédagogique pour apporter une meilleure connaissance de la lagune de Thau, mettre en lumière les différentes facettes de l'aire marine protégée et ses enjeux. Il nous faut accompagner le changement comme nous le faisons à plusieurs niveaux : protection de la ressource en eau, aménagement du territoire, projet alimentaire, etc. En venant à la rencontre de tous les publics, cette exposition participative et itinérante sur l’aire marine protégée leur permettra de mieux connaitre la lagune et de contribuer à sa protection et à sa valorisation ».

EN SAVOIR PLUS SUR LE SMBT : WWW.SMBT.FR & sur l’exposition AMP