BASSIN DE THAU - Gardiens du Thau - Une Intervention périlleuse couronnée de succès grâce aux sauveteurs en Mer

Un sauvetage audacieux sur l’étang de Thau

Ce dimanche 20 avril 2025, les Sauveteurs en Mer de la station de Mèze (SNSM) ont une nouvelle fois démontré leur rôle crucial pour la sécurité des usagers du bassin de Thau. À 14h53, le CROSS MED a déclenché une intervention d’urgence pour une péniche de 11,50 mètres, en avarie moteur avec quatre personnes à bord, dont deux enfants. Pris dans un vent de sud violent et une houle menaçante, le bateau, emporté par les courants, a violemment percuté une table ostréicole, projetant des perches à travers les vitres et bloquant ses occupants, paniqués, dans une situation critique.

Rapidité et professionnalisme face au danger

Arrivés sur zone à bord du semi-rigide SR SNS 717, les sauveteurs ont localisé l’embarcation en détresse. Malgré des conditions périlleuses, un équipier a immédiatement embarqué pour rassurer les victimes : deux adultes et deux enfants, tassés sur le pont, soulagés de voir les secours. Les quatre naufragés ont été transférés en sécurité sur le SR 717, puis accueillis par la vedette SNS 265.

Sous la direction d’un patron expérimenté, une manœuvre délicate a permis de saisir la péniche en remorque grâce à un système en « Y », combinant proue et poupe. Malgré la houle et les perches ostréicoles menaçantes, l’équipe a réussi à extraire l’embarcation en mode « crabe », évitant tout dommage supplémentaire. À 16h15, après une remorque sans accroc vers le port de Mèze, les sauvagés et leurs sauveteurs regagnaient la terre ferme, soulignant une fois de plus l’expertise technique et le sang-froid des volontaires.

Les Sauveteurs en Mer de Mèze : une présence vitale

Cette intervention illustre l’indispensable mission de la SNSM, qui veille 24h/24, 365 jours par an, sur les eaux du Thau. Qu’il s’agisse de plaisanciers en difficulté, de pêcheurs ou de familles en détresse, ces bénévoles formés affrontent intempéries et situations complexes pour garantir la sécurité de tous. Leur réactivité et leur équipement adapté, comme la vedette SNS 265, font d’eux un pilier de la communauté maritime locale.

Un élan solidaire pour moderniser les moyens de secours

Pour continuer à sauver des vies, la station de Mèze lance un appel à la générosité publique : elle doit remplacer sa vedette actuelle par un modèle plus performant, capable de faire face aux défis croissants du bassin. Une cagnotte en ligne a été ouverte, soutenue par l’initiative « Les Ch’tis Solidaires », afin de récolter les fonds nécessaires.

Soutenez les Sauveteurs en Mer de Mèze :

Cagnotte Leetchi : https://www.leetchi.com/c/snsm-meze-vedette

Tous les détails sur : https://www.lepetitmarseillanais.fr/articles/52027

En cas d’urgence en mer, contactez immédiatement le CROSS MED :