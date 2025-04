MARSEILLAN - Un mini-camp au cœur de la nature pour les enfants du centre de loisirs

Un mini-camp au cœur de la nature pour les enfants du centre de loisirs

Pendant les vacances de Printemps, le service Enfance Jeunesse a organisé un mini-camp de trois jours au lac du Salagou, offrant à vingt enfants du centre de loisirs une belle parenthèse au grand air.

Encadrés par trois animateurs, Patrick, Gaëlle et Hugo et soutenus par Angélique plus particulièrement dédiée à la logistique, les enfants ont pu profité pleinement de ce séjour placé sous le signe de la découverte et de la nature. Au programme : randonnées, observation de la faune et de la flore locales et initiation à la géologie avec Adeline, une animatrice spécialisée en environnement.

Le site exceptionnel du lac du Salagou, connu pour son paysage volcanique unique, a permis aux jeunes aventuriers d’en apprendre davantage sur la formation des volcans et l’histoire de cette terre rouge si particulière.

Malgré une météo capricieuse qui n’a pas permis de camper comme prévu, les enfants ont pu dormir confortablement dans des mobil-home, sans que cela ne gâche l’ambiance conviviale et l’esprit d’aventure du séjour.

Ce mini-camp a été une véritable réussite, riche en découvertes, en partages et en souvenirs. Face à l’enthousiasme des enfants (et des parents !), une prochaine édition est déjà envisagée pour les vacances à venir.