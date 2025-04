MARSEILLAN - Marseillan, carrefour touristique : Les lignes de bus 660, 650 et 9 renforcent la mobilité

Marseillan, carrefour touristique : Les lignes 660, 650 et 9 renforcent la mobilité

Pour compléter un article précédent annoncant la réouverture de la ligne 9 voici un tour d'horizon plus complet sur l'offre mobilité proposé apr les deux agglomérations concrenées par la ville de Marseillan et par Hérault transport .

En effet, niché entre les agglomérations d’Hérault Méditerranée et de Sète Agglopôle Méditerranée, Marseillan a une spécificité géographiquement et administrative un peu particulière. Elle affirme cependant sa connectivité grâce aux lignes de bus 660, 650 et 9.

Ces axes structurants relient efficacement les communes d’Agde, Béziers, Vias, Sète et Marseillan, tout en assurant une liaison directe avec l’aéroport Béziers Cap d’Agde. Un dispositif clé pour désenclaver le territoire et soutenir son économie touristique portée par de nombreux établissements d'd'hôtellerie de plein air à Marseillan plage et par un coeur de ville au charme pittoresque

Une offre étoffée pour répondre à tous les besoins

La ligne 660 se distingue par son rôle de navette aéroportuaire. Elle dessert l’aéroport Béziers Cap d’Agde en synchronisation avec les horaires des vols, permettant aux passagers de rejoindre en moins de 30 minutes des points stratégiques comme la gare SNCF de Béziers, Vias ou Marseillan.

Par exemple, un vol arrivant à 12h40 de Beauvais permet d’embarquer à 13h10 vers Béziers, tandis qu’un départ depuis Marseillan Plage (via la correspondance Cap’Bus à Victor Hugo) offre un accès fluide à l’aéroport.

La ligne 650 complète ce maillage en reliant Marseillan à Agde et Béziers, avec des arrêts clés tels que la Gare Routière de Marseillan, le Lycée Jean Moulin ou la Gare SNCF d’Agde.

Accessibles aux personnes à mobilité réduite (UFR), ces lignes garantissent un service inclusif, renforcé par des places réservées et des informations disponibles via Hérault Transport.

Le retour de la ligne 9 et bientôt l’arrivée de la ligne estivale 19



À partir du 7 avril, la ligne 9 du réseau Sète Agglopôle Mobilité reprend du service, sans réservation, pour relier Sète à Marseillan via une trentaine d’arrêts. Cette ligne remplace temporairement la ligne 915 (sur réservation hors saison) et renforce les échanges entre les deux communes jusqu’au 28 septembre.



Parallèlement, la ligne estivale 19 entre en scène : opérationnelle jusqu’à la fin de l’été, elle dessert la cave coopérative de Marseillan, Marseillan Plage et les plages avoisinantes, offrant une solution pratique pour les visiteurs en quête de soleil. Les horaires sont disponibles sur mobilite.agglopole.fr.

Un enjeu économique et social majeur

Avec ses plages, son port et son patrimoine viticole, Marseillan mise sur ces lignes pour fluidifier l’accès aux touristes et aux travailleurs saisonniers. Le maintien de ces services est vital : une réduction risquerait d’isoler la commune, fragilisant hébergements, restaurants et activités locales. La ligne 9, en particulier, crée un pont essentiel avec Sète, renforçant les synergies entre les deux pôles économiques.

Alors que la saison estivale débute ces lignes illustrent l’importance d’un réseau de transport adapté, alliant accessibilité, inclusivité (avec des arrêts UFR) et réactivité face aux besoins saisonniers. Un modèle à pérenniser pour notre territoire tournés vers l’avenir et le tourisme.