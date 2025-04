Pyrénées-Orientales - Premier Mai : mobilisation pour les droits des travailleurs, les libertés démocratiques et la paix

La France Insoumise 66 appelle à mobiliser et à participer massivement aux cortèges du 1° mai. Elle lance à cet effet une campagne d’action avec tractages et affichages.

Le 1° mai est le jour de la fête internationale des travailleurs, de leurs droits et de leurs luttes. Les travailleurs subissent de plein fouet les conséquences de politiques de régressions sociales et liberticides tous azimuts de la part des gouvernements macronistes et leurs béquilles du Rassemblement National. Le contexte géopolitique est lourd de menaces, risquant de conduire le monde à la déflagration : rappelons en ce jour à visée internationaliste que les travailleurs aspirent à la paix et sont toujours les premières victimes des guerres.

En conséquence, La France Insoumise 66 manifestera contre la guerre sociale, en revendiquant l’augmentation des salaires, l’interdiction des licenciements boursiers, le blocage des prix de l’énergie et des investissements massifs dans les services publics et dans la planification écologique. Elle manifestera pour la paix, en défendant le respect du droit international, en promouvant une France indépendante et non alignée. Elle manifestera pour l’unité du peuple, en rejetant toutes formes de discriminations, de racisme, d’islamophobie ou d’antisémitisme portées par une extrême droite décomplexée et par l’extrême droitisation croissante du bloc central gouvernemental.

L’austérité, l’économie de guerre et les discriminations constituent les différentes facettes d’une politique de classe dont les premières et principales victimes sont la grande majorité du peuple et les travailleurs.

Le 1° mai, soyons nombreux dans la rue pour les droits des travailleurs, les libertés démocratiques et la paix !

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise