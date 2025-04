POMEROLS - Marché aux Fleurs de Pomérols : un rendez-vous printanier pour les amoureux du jardinage »

Pomérols, le 19 avril Avec l’arrivée des beaux jours, les mains vertes et les amoureux de la nature se retrouveront dimanche 4 mai à Pomérols pour le traditionnel Marché aux Fleurs. Une occasion idéale pour préparer son jardin, découvrir de nouvelles variétés et glaner des conseils auprès des professionnels.

Fleuristes, horticulteurs et paysagistes investiront la commune avec leurs parterres colorés, plantes vertes, arbustes et plants potagers. Que vous souhaitiez cultiver des tomates juteuses, des fraises parfumées ou créer un jardin d’agrément, les exposants partageront leurs astuces pour une plantation réussie et un entretien optimal.

Une animation pour les petits et les grands

Les enfants ne seront pas en reste avec un stand de maquillage offert, pour une touche de magie et de fantaisie. Une journée conviviale où passionnés du jardinage et simples curieux pourront échanger dans une ambiance printanière.

Rendez-vous dimanche 4 mai à Pomérols pour un moment nature et convivialité. Les organisateurs comptent sur votre présence nombreuse !

Infos pratiques :

Lieu : Place Général-de-Gaulle, 34810 Pomérols

Contact : commune.pomerols@orange.fr | 04 67 77 03 32

Site : www.ville-pomerols.fr

Venez prendre une bouffée de printemps !