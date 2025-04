Aniane - Journées portes ouvertes Oyas environnement

17 mai 2025

Une journée pour cultiver autrement, avec Oyas environnement et Sébastien Chazal

De l’argile à la biodiversité : une journée pour semer, comprendre et agir

Le samedi 17 mai, de 9h à 17h, l’atelier de fabrication artisanale de poteries d’arrosage, Oyas environnement à Saint-Jean-de-Fos vous invite à sa journée portes ouvertes : « Les mains dans la Terre », un événement placé sous le signe de l’engagement, de la transmission et du lien à la nature.

À cette occasion, nous accueillons Sébastien Chazal, influenceur potagiste, président du Collectif des Jardiniers Engagés auteur de nombreux ouvrages publiés chez Rustica et militant de la biodiversité.

Entre démonstrations, conseils de culture, visites guidées et ateliers pour petits et grands, cette journée sera rythmée par des moments de partage autour de pratiques durables et accessibles à tous.

AU PROGRAMME – SAMEDI 17 MAI 2025 – 10h à 17h

???? 10h-12h : Atelier conseils potager hors-sol, présentation et dédicaces des livres de Sébastien Chazal

???? 11h & 14h : Visites guidées de la manufacture Oyas environnement

???? 12h : Dégustation de vins bios locaux

???? 15h : Atelier déco sur Oyas® & Bar à Barbapapa (enfants à partir de 7 ans – participation 13€)

???? 16h : Tirage au sort du jeu concours – jusqu’à 500€ de lots à gagner !

???? 17h : Fermeture de la boutique

En continu toute la journée

Démonstrations de tournage

Vente de plants bio – Ferme Lo Trescalan

Vente de vins responsables

Espace modelage d’argile en autonomie

Projections vidéos et photos de la manufacture

Exposition photo « De la Terre à la Terre »

Boissons naturelles : citronnette, jus locaux

Un cadre unique, au cœur d’un territoire inspirant

C’est aussi l’occasion de découvrir les merveilles environnantes : le Pont du Diable, le village de potiers de Saint-Jean-de-Fos, le village médiéval de Saint-Guilhem-le-Désert, Argileum, ou encore la grotte de Clamouse, toutes accessibles à pied depuis l’atelier.

A propos :

Depuis plus de 10 ans, Oyas environnement conçoit et fabrique des poteries d’irrigation écologiques en argile. Un savoir-faire artisanal au service d’une gestion raisonnée de l’eau, plus que jamais nécessaire à l’heure du changement climatique.

De son côté, Sébastien Chazal cultive toute l’année son potager en harmonie avec le vivant, en explorant des techniques innovantes et en partageant son expérience à travers sa chaîne YouTube, ses livres, ses ateliers et son engagement associatif. Il croit fermement que chacun peut, à son échelle, poser un geste utile pour demain.

???? Oyas environnement

174b Route d’Aniane, 34150 Saint-Jean-de-Fos

???? Samedi 17 mai 2025 – 10h à 17h

????️ Entrée libre et gratuite