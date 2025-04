Haute-Garonne - Exposition // Deux alumni de l'ETPA aux rencontres de la jeune photographie internationale !

Du 5 avril au 25 mail, Niort accueille les Rencontres de la Jeune Photographie Internationale. Orchestrées par la Villa Pérochon, l’évènement est le rendez-vous de regards photographiques prometteurs. Parmi les six expositions réparties dans des lieux patrimoniaux de la ville, deux jeunes photographes sont issues de l’ETPA. Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les sensibilités et les écritures de Jeanne Lucas et Mélody Garreau.

Melody Garreau : explorer l’intime, révéler les absences

Melody Garreau tisse une œuvre poétique et sensible. Ses séries photographiques, entre documentaire et intime, s’apparentent à des albums de famille incomplets, où les creux et les silences ont autant d’importance que les pleins. Elle affine un langage visuel basé sur l’argentique, la trace, la faille, souvent nourri d’immersions longues dans des milieux familiaux, sociaux ou géographiques.

« Mon travail peut se lire comme un album photo avec ce qui se raconte dans les creux, les images qui disent l’absence, ce qui fait famille, les appartenances multiples. Je sonde les espaces frontières entre disparition et trace. Il se place dans les interstices de rupture, de tension et de tendresse. »

Dans le cadre des Rencontres 2025, Melody présente deux expositions. L’une dévoile une série personnelle autour des liens mère-fille-sœur, une exploration sensible de la mémoire familiale.

L’autre restitue sa résidence en cours à Niort, sous le regard bienveillant de Kourtney Roy, photographe invitée de l’année. Sa série Incidence interroge : « Que voit l’œil qui ne regarde pas au bon endroit ? » Une esthétique du flou, de la déviation, de la tendresse accidentée, qui fait d’elle une voix précieuse dans la photographie contemporaine.

Jeanne Lucas : capturer l’adolescence, entre douceur et tension

Jeanne Lucas revient dans sa ville natale avec un projet au long cours intitulé « Jeunesse niortaise », fruit d’une carte blanche confiée par Philippe Guionie. Première étape d’une saga photographique sur trois ans, cette exposition immersive capte le quotidien des adolescent·es niortais·es, entre ennui et quête de sens.

Photographe entre mode et documentaire, Jeanne explore le réel par une mise en scène douce et subtile. Ses images racontent autant les individus que le contexte dans lequel ils grandissent. Niort, souvent vantée comme ville idéale pour les familles, y devient le décor d’un théâtre adolescent, oscillant entre attachement profond et désir d’évasion. Dans ses clichés, les chambres deviennent des sanctuaires, les soirées des rituels, les espaces publics des territoires intimes. ses œuvres niortaises nous plongent dans l’univers d’une génération qui écrit ses émotions avec lucidité, loin des clichés.

Les Rencontres de la Jeune Photographie Internationale, bien plus qu’un simple festival, permettent à travers le regard de Melody Garreau et Jeanne Lucas de découvrir toute une génération d’artistes.

Du 5 avril au 25 mail – du mardi au samedi de 13h30 à 18h30 à la Villa Perochon de Niort