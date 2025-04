Pyrénées-Orientales - Non à la Trumpisation des sciences sociales par le Parti Socialiste en Occitanie

La France Insoumise 66 dénonce l’offensive de la présidente socialiste de la région Occitanie Carole DELGA contre les sciences sociales. Elle s’inscrit dans la droite ligne méprisante de Manuel VALLS.

Le Conseil régional Occitanie a en effet refusé d’accorder une subvention de 5000 euros pour l’organisation du 11ème congrès de l’Association Française de Sociologie qui se tiendra à Toulouse du 8 au 11 juillet. La raison ? Pas assez de « dimension recherche ». Quel étonnement ! Plus de 1 000 sociologues français et étrangers seront réunis durant cinq jours pour présenter leurs travaux sur une thématique ô combien d’actualité : Environnement(s) et inégalités.

La vraie question devient la suivante : la thématique choisie dérange-t-elle Carole DELGA ? En effet, il y a une volonté de la part des organisateurs du congrès de questionner les modes de vie, de production, de consommation et de parler de la crise environnementale actuelle. Aurait-elle peur que des chercheurs évoquent l’inutilité de l’A69 ? Le poids des lobbys dans les politiques publiques ?

Cette fuite en avant des socialistes et cette attaque contre les sciences sociales sont extrêmement inquiétantes. La trumpisation du rapport à la science de Carole DELGA l’est tout autant. Plus que jamais, il y a urgence à lutter pour la garantie des libertés académiques des chercheurs et à défendre la recherche en sciences sociales sans laquelle toute démocratie serait imparfaite.

Pour La France Insoumise 66, Mickael IDRAC, Sociologue