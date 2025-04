OCCITANIE - Transdev Occitanie : le groupe de transports recrute des alternants

L'opérateur de mobilité Transdev prévoit 9 000 recrutements en 2025, dont 5 000 CDI. En Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, entre 20 et 30 contrats d'alternance d'une durée variable de 1 à 3 ans seront à pourvoir dès le mois de septembre.

Actuellement, c'est une trentaine de personnes qui évoluent en alternance au sein de Transdev Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Ils sont mécaniciens, agents de maintenance, assistants d’exploitation, chargés de marketing et de communication, correspondants RSE... Ces alternants préparent leur avenir ou leur reconversion dans un secteur dynamique et attractif. Les métiers de la mobilité et du transport continuent d'offrir de nombreuses opportunités en France. Des métiers diversifiés qui recrutent en permanence, même avec des profils peu qualifiés. Fin 2023, le secteur employait plus de 1,4 million de salariés (source : Gouvernement).

Transdev Nouvelle Aquitaine et Occitanie se positionne comme un acteur clé de la formation et de l’insertion professionnelle. Si les profils des alternants actuels sont variés, tous, âgés de 16 à 22 ans, témoignent d’une expérience professionnalisante, diversifiée et d'un accès à des responsabilités significatives. Ils soulignent également leur accompagnement continu et les perspectives d’évolution dans le cadre de leur contrat d'apprentissage.

Plus d’informations sur Transdev et les cursus / offres d’alternance ici : https://www.transdev.com/fr/