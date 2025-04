Pyrénées-Orientales - Réunion stratégique et programmatique à Perpignan pour les élections municipales avec Hadrien CLOUET

La France Insoumise 66 présentera ses premières orientations programmatiques pour les élections municipales à Perpignan vendredi 25 avril lors d’une réunion publique autour de Mickael IDRAC et Hadrien CLOUET. L’évènement se déroulera, à 18 heures, au Local de La France Insoumise (1 avenue des Eaux-Vives).

En sa qualité de co-responsable des relations unitaires de LFI 66, Mickael IDRAC fera le point sur la stratégie locale de la France Insoumise et les discussions avec les partenaires. Il présentera également des résultats des consultations populaires qu’il a menées durant deux ans dans les quartiers de Perpignan, en organisant une dizaine de réunions de travail dans les salles des annexes-mairies de la ville.

Hadrien CLOUET, député de Haute-Garonne et co-responsable de L’Avenir en Commun, programme national de La France Insoumise, reviendra sur la construction des grandes lignes programmatiques du mouvement pour les prochaines échéances municipales. Sa grande expertise dans la rédaction de programmes politiques permettra à toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’engager avec nous de se former sur les méthodes permettant de produire un programme afin de contribuer aux réflexions qui restent à mener avant de finaliser nos propositions.

Cette réunion publique, qui a également une valeur formative, est ouverte à tous ceux qui le souhaitent, à toutes les organisations et partis amis, de Perpignan et d’ailleurs.

Vendredi 25 avril, 18 heures, Local de La France Insoumise, Perpignan, 1 avenue des Eaux-Vives.

Pour La France Insoumise 66,

Armelle GUILLEMOT et Mickael IDRAC, co-responsables des relations unitaires