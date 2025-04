Haute-Garonne - HAUTE GARONNE : Le Village des Geiq revient pour une 2ᵉ édition

Evènement

HAUTE GARONNE : Le Village des Geiq revient pour une 2ᵉ édition

Rendez-vous le 19 mai 2025 au Bikini à Ramonville-Saint-Agne

Emploi, alternance, formation, insertion : un événement pour booster l’accès à l’emploi durable

Organisé par le Comité Régional des Geiq d’Occitanie et les 8 GEIQ de Haute Garonne, avec le soutien de la DREETS et de la Région Occitanie, le Village des Geiq de Haute-Garonne revient pour une deuxième édition le lundi 19 mai 2025, dans la salle du Bikini à Ramonville-Saint-Agne. Ce rendez-vous gratuit et ouvert à toutes et tous vise à faire connaître les métiers qui recrutent au sein des Geiq (Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) et à promouvoir l’alternance comme tremplin vers l’emploi qualifié.

Un format innovant pour favoriser la rencontre et l’orientation

Après le succès de la première édition en 2024 avec plus de 500 visiteurs, les Geiq de Haute-Garonne proposent à nouveau un événement 100 % immersif : casques de réalité virtuelle, simulateurs de conduite, démonstrations métiers, témoignages d’alternants et d’employeurs, … tout est réuni pour permettre aux visiteurs de se projeter concrètement dans un métier et candidater directement auprès des Geiq présents.

L’organisation de ce Village s’appuie sur l’expérience des "Rallyes des Métiers qui recrutent", mené de 2021 à 2023 avec les Missions Locales de Toulouse et de Haute-Garonne, France Travail, Cap Emploi 31, l’École de la 2ᵉ chance et l’EPIDE, en rassemblant, cette fois, l’ensemble des Geiq du département de Haute Garonne sur un même lieu et une seule journée afin de faciliter l’accès à toutes et tous.

Programme de l’édition 2025

Le matin (9h30 – 13h30) – Temps dédiés aux personnes en quête d'un projet professionnel et aux candidats potentiels

· Rencontre avec les GEIQ, alternants, employeurs, organismes de formation, OPCO et branches professionnelles

· Mises en situation "métiers", témoignages, échanges et conseils

· Accompagnement à l’orientation et à la validation de projet professionnel

Pause musicale de 12h30 à 13h30 animée par Jane For Tea

L’après-midi (à partir de 14h30) – Temps fort dédié aux partenaires

14h30 – 15h15 : Conférence d’Olivier Lajous

« Comment gérer une équipe dans un environnement incertain ? »

Conférencier, ancien Amiral et DRH de la Marine Nationale, Olivier Lajous partagera une approche concrète et humaniste du management dans l’incertitude — une réflexion transposable aux enjeux de l’accompagnement des parcours d’insertion.

15h30 : Table ronde

« Comment embarquer une diversité de talents et favoriser l’insertion dans un monde du travail en mutation »

Échanges d’expériences et regards croisés sur la manière dont les GEIQ, en lien avec les entreprises et les prescripteurs, facilitent l’accès à l’emploi durable dans un monde du travail en constante évolution.

Le Geiq - un dispositif qui fait ses preuves

Les Geiq accompagnent les employeurs dans leurs recrutements via l’alternance. En proposant des profils différents, accompagnés tout au long du parcours de formation et d’insertion, ils permettent de répondre à leurs besoins en main-d’œuvre dans de nombreux secteurs en tension. À l’issue, les employeurs adhérents des Geiq ont la possibilité de recruter directement en CDI le salarié. Et ça marche !

En 2023, les 23 Geiq d’Occitanie ont accompagné plus de 1413 personnes vers l’emploi, dont 92 % issues de publics dits prioritaires. Grâce à un accompagnement renforcé, 92 % des alternants ont obtenu leur qualification, et 74 % ont trouvé un emploi à l’issue de leur parcours.

Ces chiffres démontrent l’impact du dispositif dans un contexte où les tensions sur le marché de l’emploi sont particulièrement fortes.

Grâce aux contrats de professionnalisation, les Geiq recrutent quel que soit l’âge et le parcours des candidats dans des secteurs en tension comme le BTP, la logistique, la propreté, le transport, l’industrie, les services à la personne ou encore le numérique.

Leur force :

- Concevoir des parcours en alternance au sein de leurs entreprises adhérentes adaptés aux besoins des employeurs et aux profils des candidats

- Proposer un accompagnement socio-professionnel personnalisé, du recrutement à l’entrée en entreprise, jusqu’à l’accès à un emploi durable.

- Agir en proximité avec les acteurs emploi et insertion de leur territoire

Ce dispositif, aujourd’hui reconnu pour son efficacité, permet de multiplier les chances de réussite des salariés et de répondre aux besoins urgents des entreprises en quête de talents.

Informations pratiques

Date : Lundi 19 mai 2025

Lieu : Le Bikini – Rue Théodore Monod, Parc Technologique du Canal, 31520 Ramonville-Saint-Agne

Horaires : de 9h30 à 16h30

Public : Ouvert à toutes et tous, sans condition d’âge ou de qualification

À propos du Comité Régional des Geiq d’Occitanie

Créé en 2007, le Comité Régional des Geiq d’Occitanie fédère 23 Geiq répartis sur 11 départements, représentant plus de 650 entreprises adhérentes.

Le Comité Régional des GEIQ d’Occitanie fédère, représente et accompagne l’ensemble des GEIQ de la région. Il constitue un espace stratégique de coordination, de développement, et de promotion de l’action collective des GEIQ au service de l’insertion et de la qualification.

Le Comité Régional agit comme facilitateur, animateur et ambassadeur des GEIQ d’Occitanie. Il porte une vision partagée et ambitieuse de l’insertion par l’activité économique et la formation qualifiante.