Montpellier - Info Circulation dans la commune de Montferrier-sur-Lez : chemin de Cantagrils fermé par l'Associati

Depuis lundi 14 avril 2025, en début de soirée vers 19h, l’association syndicale de la Devèze a placé des plots en béton sur le chemin de Cantagrils sur une parcelle privée de leur lotissement. La circulation sur cette voirie y est désormais impossible.

Le chemin de Cantagrils traverse des parcelles de notre commune, de la commune de Saint-Clément-de-Rivière et sur des terrains privés de La Devèze. Ce lotissement a décidé d’y positionner une barrière électrique dans les prochaines semaines afin de fermer cet accès.

Le positionnement de cet obstacle en béton a été effectué sans autorisation de travaux délivrée par la municipalité. Pourtant, considérant la nature de cette voirie qualifiée de « voie ouverte à la circulation », cette demande d’autorisation était requise.



Mme le Maire a demandé aux services de la Métropole de positionner la signalisation adéquate dans les délais les plus brefs pour une meilleure prévention et information des usagers.

La municipalité est consciente des désagréments de cette fermeture pour les utilisateurs du chemin de Cantagrils, c’est pourquoi Mme le Maire prend attache une nouvelle fois avec les représentants de l’ASL le Devèze pour avancer sur ce dossier.

La municipalité restera attentive à défendre les intérêts de tous les administrés.



Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet : www.ville-montferrier-sur-lez.fr