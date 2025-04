Toulouse - Transition & Drive Tout Nu s'associent pour une alimentation plus durable

Depuis le 11 avril dernier, la marque d’épicerie Transition, qui soutient l’agriculture durable, est commercialisée au Drive Tout Nu, le pionnier des courses zéro déchet en France, mais aussi au Super Tout Nu, le 1er supermarché zéro déchet, basé en banlieue toulousaine !

Les consommateurs pourront retrouver les six jus de la marque Transition (pomme, pomme pétillant, pomme-poire, pomme-framboise, pomme-pêche-abricot et pomme-raisin) ainsi que ses deux purées de fruits (pomme et pomme-poire) dans les rayons du Drive Tout Nu, premier réseau de drives zéro déchet en France.

Le Drive Tout Nu a pour mission de démocratiser la consommation zéro déchet, tandis que Transition accompagne les agriculteurs vers une agriculture plus durable. Ce partenariat était donc une évidence pour ces deux acteurs engagés en faveur de l’environnement.

« Ensemble, dès cette année, nous accompagnerons la transition de 1500m² de terres agricoles supplémentaires… le tout en zéro déchets », précise Maxime Durand, cofondateur de Beyond Green, porteuse de la marque Transition.

Salomé Géraud, cofondatrice du Drive Tout Nu, partage cet enthousiasme : « Nous sommes très heureux de pouvoir élargir notre gamme de purées et jus de fruits avec les produits Transition. C'est important, et toujours très valorisant, pour nous de nous entourer de partenaires qui partagent des valeurs communes : œuvrer pour le bien-manger, dans le respect des producteurs et de nos territoires... avec en prime une démarche de réemploi ! »

En plus de proposer des produits de qualité, le partenariat mise sur un modèle circulaire : les clients pourront rapporter leurs contenants (bouteilles ou pots) au Drive Tout Nu pour récupérer la consigne, offrant ainsi une seconde vie aux emballages.

Une marque et une enseigne avec un but commun : "manger responsable"

A propos de Drive tout nu

Lauréats du Parcours Entrepreneur de Ticket for Change, Salomé et Pierre Géraud fondent Le Drive tout nu fin 2018 à Toulouse. Leur ambition : démocratiser la consommation responsable et 0 déchet en la facilitant au maximum. Pour cela, ils s’inspirent de la grande distribution et proposent à leurs client·e·s de faire leurs courses en ligne puis de les récupérer en drive, en point relais, ou de se faire livrer. Tous les produits sont déjà conditionnés dans des emballages réutilisables que les clients pourront rapporter lors d’une prochaine commande. Le Drive tout nu s’engage à proposer des produits locaux et de qualité aussi bien pour la santé que l’environnement. Il existe à ce jour 8 points de vente à Toulouse, 6 à Bordeaux et 2 à Lille, et de nombreuses ouvertures à venir. En savoir plus : ledrivetoutnu.com.

A propos de Transition

Cette marque d’épicerie fine à destination de la restauration Hors Foyer et de la Grande Distribution fait parti du groupe Beyond Green, fondée en 2019 par Maxime Durand et Stéphane Delebassé. Labellisée ESUS, cette PME lilloise compte d’une trentaine de collaborateurs qui conçoit et commercialise trois marques d'épicerie : PourDemain (Magasins bio spécialisés), Transition et Vivants (Grande Distribution). L’objectif commun des trois marques est de mieux rémunérer producteurs & agriculteurs et de les accompagner à cultiver de manière plus durable. Présents dans plus de 3600 grandes et moyennes surfaces en France, l’objectif est d’être distribué dans 600 en 2025 .