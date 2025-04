CASTELNAU LE LEZ - Capifrance accélère son recrutement en 2025 avec une opération inédite dans plusieurs grandes ville

Montpellier, 16 avril 2025 – Capifrance, premier réseau de conseillers immobiliers indépendants en France depuis 2002, lance une vaste campagne de recrutement avec pour objectif de renforcer son maillage territorial et d’attirer de nouveaux talents dans l’immobilier. Cette initiative inédite se déploiera tout au long de l’année, à Paris et en région dans sept grandes villes françaises.



Une campagne multi-canal et un déploiement rythmé sur toute l’année

Avec cette campagne, Capifrance souhaite répondre à une double exigence : renforcer son réseau pour accompagner les vendeurs et acheteurs, tout en offrant aux professionnels de l’immobilier une opportunité de carrière attractive et flexible. Pour atteindre ses objectifs, Capifrance mise sur un plan d’action à 360° combinant :

des campagnes d’affichage en centre-ville de Lyon du 5 au 11 mars et du 2 au 9 avril et à Nantes du 19 mars au 1er avril 2025.

des campagnes digitales ciblées sur LinkedIn, les réseaux sociaux et Google Ads.

des actions de marketing direct (emailings, envois postaux aux agences locales).

une présence en mass media avec des publications dans la presse spécialisée, comme le Journal de l’Agence.

des événements terrain, notamment les rencontres « Parlons Peu, Parlons Biens », ces émissions animées par Philippe Buyens, Directeur Général de Capifrance, et des experts du secteur.

un dispositif de cooptation attractif pour encourager les recommandations internes et externes.

Les actions se dérouleront tout au long de l’année 2025, avec un focus sur des périodes stratégiques pour renforcer sa présence dans les grandes métropoles françaises :

Mars – Avril : Lyon, Nantes

Mai – Juin : Toulouse, Paris

Septembre – Octobre : Nice, Rennes

Novembre - Décembre : Strasbourg, Paris

« Notre objectif est de renforcer notre ancrage local pour être l’enseigne la plus présente sur le terrain. Fidèle à notre slogan - « Un visage dans votre village » - nous souhaitons que chaque conseiller Capifrance s’impose comme l’expert de référence dans sa zone géographique », affirme Philippe Buyens, Directeur Général de Capifrance.



Profil recherché des candidats : des experts de l’immobilier tout comme des néophytes, entrepreneurs dans l’âme

Le profil du mandataire idéal pour Capifrance : une personne sérieuse, autonome et organisée, provenant ou non du secteur immobilier (70 % des recrues sont en reconversion), à l’aise avec les outils digitaux et possédant avant tout des qualités humaines et entrepreneuriales.



Une conjoncture économique porteuse de nouvelles attentes

Au cours des deux dernières années, les dirigeants d’agence ont été confrontés à un double défi : celui de la diminution de leur chiffre d’affaires et celui de la hausse de leurs charges, en partie due à l’augmentation des tarifs de certains prestataires, comme les portails immobiliers.

« Cette pression financière a conduit de nombreux professionnels à restreindre leur budget consacré à la diffusion des annonces, ce qui a eu un impact direct sur l’activité de leurs négociateurs. Face à ces contraintes, certains ont été obligés de fermer leur agence, tandis que d’autres ont opté pour un nouveau modèle en rejoignant des réseaux de mandataires, qui leur offrent davantage de ressources », explique Philippe Buyens.

Des garanties fortes et différenciantes pour les futurs mandataires qui rejoignent Capifrance

Face à l’évolution du métier, le modèle de chez Capifrance convainc les dirigeants d’agences tout comme les négociateurs immobiliers. Preuve en est, le nombre de professionnels à les avoir rejoints en 2024 a doublé par rapport à 2023, séduits par des arguments et des atouts différenciants :