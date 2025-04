Haute-Garonne - Cinéma // L'ESMA en collaboration avec TAT à la foire internationale de Toulouse !

Du 18 au 27 avril, l'ESMA sera présente à la Foire Internationale de Toulouse, aux côtés du studio TAT Production. Le studio proposera pour l’occasion une exposition immersive célébrant ses 25 ans de création. Une occasion exceptionnelle de s’immerger dans le monde de l’animation 3D et des effets spéciaux.

Une collaboration TAT Production & ESMA

Du 18 au 27 avril prochain le public aura l’opportunité de découvrir les coulisses du cinéma d’animation et des effets spéciaux. Lors de cet évènement, l’ESMA accueillera les visiteurs sur son stand au sein de la Foire Internationale de Toulouse, en aval de l’exposition immersive de TAT Production, qui fête cette année ses 25 ans.

À cette occasion, le studio toulousain proposera un véritable voyage au cœur de ses créations, avec une mise en scène spectaculaire de décors emblématiques de ses plus grands succès (Les As de la Jungle, Terra Willy ou encore la série Les As de la Jungle à la Rescousse…), le visionnage de séquences culte, des échanges privilégiés avec ses professionnels ainsi que des animations participatives.

Les passionnés de cinéma d’animation et de création visuelle trouveront leur bonheur et pourront plonger dans l’univers fascinant de TAT Production à travers des activités immersives.

En prendre plein les yeux… tout en préparant son avenir professionnel

À l’issue de cette expérience, l’ESMA pourra faire valoir son expertise académique en présentant au public son cursus en cinéma d’animation 3D et effets spéciaux, une formation suivie, durant leurs études, par de nombreux professionnels du studio TAT Production ainsi que d’autres grandes entreprises du secteur.

Ce sera également l’occasion d’apprécier le travail des étudiants de l’école, avec la projection de leurs courts-métrages, dont certains ont reçu des reconnaissances hautement prestigieuses (Oscar Nominated Short Films, festival d’Annecy, Siggraph, VES awards…).

Tout au long de l’événement, les équipes pédagogiques de l’école seront disponibles pour échanger avec les visiteurs, conseiller les futurs étudiants, détailler les contenus de la formation, et les aider à se projeter en lien avec leurs aspirations professionnelles.

Curieux, passionné ou futur professionnel, venez rencontrer l’ESMA et plongez dans l’univers créatif et innovant des arts visuels !

INFOS

Quand ? Du 18 au 27 avril 2025, de 10h à 19h

Où ? Foire Internationale de Toulouse – MEETT, Parc des Expositions, Centre de Conventions & Congrès – Concorde Avenue – 31840 AUSSONNE