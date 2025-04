Gignac - Présence Verte Services organise un petit déjeuner avec ses partenaires locaux

Le jeudi 10 avril 2025 de 9h à 11h, à l’agence de PVS de Gignac, l’Association de services à domicile a accueilli plusieurs partenaires pour un petit déjeuner entre professionnels.



Parmi les partenaires présents : Joelle SOREL, représentant la commune de Gignac, des partenaires sociaux et associatifs tels que le SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale) de Clermont l'Hérault, Recycl'aides 34, et le GEIQ (Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification), ainsi que d’autres professionnels de Santé de Gignac.

Ces acteurs locaux ont pu échanger avec les responsables des différents services de l’Association (Aide À Domicile, Service Handicap, Livraison de Repas, Service de Soins Infirmiers À Domicile, Equipes Spécialisées Autonomie et Réadaptation À Domicile).

Ces rencontres partenariales permettent de renforcer les liens avec les autres acteurs locaux du médico-social et d’optimiser la coordination au domicile des personnes accompagnées.

L’Association confirme son engagement vis-à-vis du Conseil Départemental. Elle sert tous les Héraultais dans le cadre de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie pour les personnes âgées) et de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap).

Le territoire de Gignac en quelques chiffres

PVS emploie 12 salariés Gignacois et mobilise 32 aides à domicile pour assurer près de 3200 heures d’accompagnement chaque mois auprès des 163 habitants de Gignac et des communes voisines. À l’échelle du territoire de Gignac, qui regroupe 81 communes du Gangeois au littoral, l’association PVS accompagne près de 800 personnes pour près de 13 000 heures d’intervention mensuelles. PVS dispose également d’un service Handicap qui accompagne les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Près de 1300 heures d’accompagnement sont ainsi prodiguées à une trentaine de personnes en situation de handicap sur ce territoire chaque mois.

Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) de Gignac, qui travaille en étroite collaboration avec le service d’aide à domicile, intervient sur 28

communes. L’équipe est composée de Geneviève HADDADI, Infirmière Coordinatrice, d’une secrétaire médicale et de 13 aides-soignantes. Ce sont près de 35 patients qui sont accompagnés chaque année pour des soins d’hygiène et de confort, les soins techniques sont réalisés en collaboration avec les infirmiers libéraux du secteur. PVS a deux autres SSIAD sur ce territoire : à Ganges et à Pignan. L’association propose aussi un service de livraison de repas à domicile, de téléassistance ainsi que des équipes Spécialisées Autonomie et Réadaptation à domicile pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de Parkinson, de Sclérose en Plaques ou maladies apparentées.