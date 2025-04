Montpellier – Un incendie dans un appartement du quartier Saint-Gély fait une victime

Ce 15 avrile en fin de journée, les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus en urgence au 6 rue du Pila Saint-Gély, à Montpellier, pour maîtriser un incendie survenu dans un appartement situé au premier étage d’une résidence mixte. Le sinistre, circonscrit rapidement par les équipes, a malheureusement révélé un drame : une victime sans vie a été découverte sur les lieux.

Un feu maîtrisé, mais un bilan tragique

L’alerte a été donnée en milieu de soirée pour un départ de feu dans un logement d’une résidence abritant un restaurant au rez-de-chaussée. Ce dernier a été intégralement évacué par précaution, tandis que les flammes, cantonnées à l’appartement du premier étage, ont été éteintes après une intervention rapide des secours. Toutefois, en pénétrant dans les lieux, les pompiers ont fait une macabre découverte : le corps d’un individu, dont l’identité n’a pas encore été communiquée.

Une enquête ouverte pour élucider les circonstances

Sur place, la Police nationale a pris le relais pour déterminer l’origine de l’incendie et les causes du décès. Les premiers éléments ne permettent pas, à ce stade, de savoir si le feu est accidentel ou suspect. Les experts devront analyser les traces laissées par les flammes et les résultats de l’autopsie pour établir un scénario précis.

Émotion dans le quartier

Alors que la rue du Pila Saint-Gély a été momentanément coupée à la circulation, les riverains et les clients du restaurant évacué ont exprimé leur effroi face à cette tragédie. « Tout est allé très vite. On a vu les pompiers arriver en force, puis on a appris qu’il y avait une victime… C’est terrible », témoigne un habitant sous le choc.

Les services de secours et les forces de l’ordre restent mobilisés pour accompagner les enquêteurs. L’émotion est palpable dans ce quartier résidentiel, où le mystère plane désormais sur les circonstances de ce drame.

Photo d illustration du 6 de la rue du Pila Saint-Gély,