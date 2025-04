Toulouse - Printerre s'implante à Montpellier et Toulouse

Printerre, spécialiste français du reconditionnement de matériel IT, annonce une forte croissance en dressant son bilan de l’année 2024. En plein boom de ses activités, l’entreprise adaptée poursuit son expansion et ambitionne une année 2025 tout aussi dynamique, portée par de nouvelles acquisitions et l’ouverture d’une nouvelle usine.

2024 : une année record !

Avec un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros en 2024, Printerre, spécialiste français du reconditionnement de matériel IT, affiche une croissance impressionnante de 40 % par rapport aux 11,2 millions d’euros enregistrés en 2023. Cette dynamique s’accompagne d’un renforcement des effectifs, l’entreprise comptant aujourd’hui près de 160 collaborateurs, dont 60 % en situation de handicap.

Cette importante progression est particulièrement soutenue par l’adoption de la loi «Anti-Gaspillage» (AGEC) qui impose désormais au secteur public que 20 % de leurs achats informatiques soient constitués de matériel reconditionné. Printerre était déjà préparé à cette évolution, mais en raison de la crise du COVID, les premiers appels d’offres n'ont été lancés qu’à partir de 2023.

L’autre accélérateur de l’entreprise est la naissance et le développement du centre ITAD (disposition des actifs informatiques) de Vernouillet (28). Pour un investissement total de 4 millions d’euros, ce centre de 11 000 m² est le plus grand de France et centralise l’ensemble de la chaîne de valeur du reconditionnement : la collecte, le démantèlement, la traçabilité, le réemploi ainsi que le recyclage.

« Pour Printerre, ce fut l’année de la confirmation. Plusieurs projets d’envergures ont vu le jour et ont permis à l’entreprise d’être plus structurée pour répondre à une demande qui est toujours plus forte. Aujourd’hui, Printerre c’est 16 000 m² de bâtiments avec un maillage territorial étendu sur toute la France à travers ses 15 sites de collecte. L’entreprise enregistre plus de 4 500 commandes par mois et reconditionne près de 20 000 pièces par mois, équipements IT et cartouches d’encre d’imprimantes compris », explique Laurent Berthuel, directeur général de Printerre.

2025 : entre acquisitions et nouveau centre !

Cette évolution incite Printerre à adopter des ambitions plus grandes pour 2025, avec pour objectif d’atteindre une croissance au moins équivalente à celle de 2024. Pour cela, l’entreprise travaille sur la refonte de son site internet afin d’intégrer une plateforme e-commerce et ainsi simplifier le processus d’achat.

L’entreprise prévoit également d’investir près de 4 millions d’euros pour renforcer un nouveau centre à Cherisy (28). Le site sera dédié exclusivement au reconditionnement des cartouches d’encre pour les imprimantes, activité historique de l’entreprise. Printerre prévoit d’investir dans de nouvelles technologies afin de maintenir son avance en matière d’innovation sur un marché concurrentiel. Elle installera prochainement des robots pour accélérer certaines tâches répétitives et mécaniques comme l’impression des claviers d’ordinateur.

L'entreprise renforce également son maillage national. Déjà présent à Quimper, Nice, Lyon ou encore Rennes, Printerre s’implante en Occitanie avec deux nouveaux centres de tris à Valergues près de Montpellier et à Montrabé proche de l'agglomération toulousaine.