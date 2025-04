CASTELNAU LE LEZ - Tous à la grande Fête des Parcs le 21 avril !

Le lundi de Pâques, participez à la grande Fête des Parcs. A cette occasion, le Maire Frédéric LAFFORGUE inaugurera le parc Pujol à 11h, dans une ambiance festive. Cette année, la chasse aux œufs sera réservée uniquement aux enfants castelnauviens de 0 à 17 ans. Autre nouveauté, l’inscription devra obligatoirement être effectuée en ligne sur castelnau-le-lez.fr, via un QR Code valable uniquement du 4 au 10 avril.

« Alors que je m’étais engagé à ouvrir un parc par an, en 2025, je vais mettre à la disposition du public 3 nouveaux espaces de promenade : les parcs Pujol et Frédéric-Bazille, ainsi que le bois du Devois », détaille Frédéric LAFFORGUE, Maire de Castelnau-le-Lez.

Le parc Pujol, 4 000 m2 d’espaces verts supplémentaires pour les habitants !

Afin de permettre aux Castelnauviennes et Castelnauviens de disposer d’un nouveau lieu de promenade, la Ville de Castelnau-le-Lez a acquis la propriété arborée du professeur Pujol. Son emplacement est stratégique car elle est située à l’angle de l’avenue de l’Europe et de l’impasse des Dahlias, aux abords de la plaine de jeux Jean-Fournier et non loin du groupe scolaire Jacques-Chirac. Le jardin a été réhabilité et aménagé par la municipalité. Le patrimoine arboré a été mis en sécurité et une aire de jeux créée.

Programme de la Fête des Parcs

La Fête des Parcs se tiendra au parc Pujol, au parc Mas de Rochet et au Grand parc Laporte. La chasse aux œufs débutera à 10h dans les parcs Mas de Rochet et Laporte, et à 11h30 au parc Pujol. Des animations jalonneront cette matinée :

Au parc Laporte : un stand de maquillage, des jeux gonflables sur un thème tropical pour les enfants de 3 à 12 ans, un espace motricité pour les 0 à 3 ans.

un stand de maquillage, des jeux gonflables sur un thème tropical pour les enfants de 3 à 12 ans, un espace motricité pour les 0 à 3 ans. Au parc Mas de Rochet : un parcours médiéval avec un château, des jeux en bois, des balades à poney.

un parcours médiéval avec un château, des jeux en bois, des balades à poney. Au parc Pujol : une grande roue en bois, un carrousel écologique, un atelier de plantation de fleurs et un atelier d’upcycling sera organisé pour les adeptes du réemploi et de la customisation.

Modalités d’inscription et déroulement de la chasse aux œufs

Inscription accessible jusqu'au 16 avril sur https://www.billetweb.fr/fete-des-parcs avec présentation d’un justificatif de domicile. Une fois l’inscription validée, un QR Code sera transmis par courriel. Il sera scanné le 21 avril à l’entrée du parc choisi.