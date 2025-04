Pyrénées-Orientales - Campagne LFI : Revitaliser la démocratie par une campagne d'inscription sur les listes électorales

La France Insoumise 66 lance dans les Pyrénées-Orientales une campagne d’action d’inscription sur les listes électorales.

Des millions de personnes ne sont pas inscrites ou sont mal inscrites sur les listes électorales. Beaucoup s’aperçoivent le jour du vote de ne pas pouvoir participer au scrutin, suite à leur radiation des listes électorales. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une démocratie dans laquelle une grande partie de la population ne peut pas prendre part à la décision politique.

Il est urgent de revitaliser la démocratie si l’on veut que la souveraineté populaire puisse s’exprimer pleinement. Dans cette optique, et devant l’impéritie des pouvoirs publics, La France insoumise continue à organiser des campagnes d’inscription sur les listes électorales afin que chacun puisse participer à la vie démocratique de notre pays et décider dans quelle société il veut vivre.

La France Insoumise ira à la rencontre de nos concitoyens pour vérifier leur inscription et proposer à celles et ceux qui ne le sont pas de le faire. D’autres modes d’action seront utilisés : expressions publiques, tractages, collages sur les panneaux de libre expression etc.

La France Insoumise a pleinement conscience que l’inscription sur les listes électorales constitue un enjeu à la fois démocratique et social. Un nombre trop élevé de non inscrits équivaut en fin de compte à un suffrage censitaire : bien souvent, ce sont les personnes qui souffrent le plus des politiques menées par les gouvernements actuels qui en sont écartées ! Il en va clairement de la revitalisation de la chose publique.