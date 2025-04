Luchon - EDF Hydro Sud-Ouest poursuit son chantier d'ampleur dans le Luchonnais

EDF Hydro Sud-Ouest poursuit son chantier d’ampleur dans le Luchonnais

Acteur majeur de la transition énergétique et partenaire historique des collectivités locales en matière d’aménagement et de préservation du territoire, EDF Hydro Sud-Ouest a lancé, en 2023, un chantier d’ampleur au cœur du Luchonnais, dans un site remarquable.

8 millions d’euros sont investis dans ces travaux de maintenance, qui permettent de changer la partie haute (deux fois 650 m) des conduites forcées centenaires faisant transiter l’eau du Lac d’Oô vers les turbines de la centrale hydroélectrique implantée sur la commune de Bagnères-de-Luchon.

De fort enjeux environnementaux et de multi-usage

La zone concernée est sur le site NATURA 2000 des vallées de Lys, de la Pique et d’Oô. Encadré par un arrêté préfectoral instruit par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), le chantier EDF intègre les enjeux écologiques de ce site naturel protégé.

Afin de réduire au maximum l’impact du chantier sur les milieux sensibles, une reconnaissance a été réalisée par un expert naturaliste en amont du chantier. Des mesures environnementales particulières ont été définies en accord avec les services de l’État.

Acteur majeur de la transition énergétique et partenaire historique des collectivités locales en matière d’aménagement et de préservation du territoire, EDF Hydro Sud-Ouest a lancé, en 2023, un chantier d’ampleur au cœur du Luchonnais, dans un site remarquable.

8 millions d’euros sont investis dans ces travaux de maintenance, qui permettent de changer la partie haute (deux fois 650 m) des conduites forcées centenaires faisant transiter l’eau du Lac d’Oô vers les turbines de la centrale hydroélectrique implantée sur la commune de Bagnères-de-Luchon.

De fort enjeux environnementaux et de multi-usage

La zone concernée est sur le site NATURA 2000 des vallées de Lys, de la Pique et d’Oô. Encadré par un arrêté préfectoral instruit par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), le chantier EDF intègre les enjeux écologiques de ce site naturel protégé.

Afin de réduire au maximum l’impact du chantier sur les milieux sensibles, une reconnaissance a été réalisée par un expert naturaliste en amont du chantier. Des mesures environnementales particulières ont été définies en accord avec les services de l’État.

Des inventaires réguliers réalisés sur l’emprise des installations de chantier permettent d’éviter toute destruction d’espèce patrimoniale. Toutes les personnes intervenant sur le site sont sensibilisées aux enjeux environnementaux. EDF s’est également mis en capacité de satisfaire la convention de soutien d’étiage de la Garonne, malgré l’indisponibilité des conduites forcées n°1 et 2, et a engagé très tôt une concertation avec les acteurs locaux (collectivités, ONF, station de ski, FFRP, etc.) afin de rendre possible le chantier tout en minimisant les impacts sur les usages.

Le chantier en quelques dates

Août - décembre 2023

Confortement et remise en état des pistes forestières donnant accès à la zone de chantier et préparation des fondations du futur blondin qui servira au convoyage des tuyaux et matériels sur les zones de travaux.

Mars - décembre 2024

Enlèvement de la partie haute des anciennes conduites forcées 1 et 2 et début de la pose des nouvelles. Fin 2024, le chantier est mis en hivernage jusqu’en mars 2025.

Mars - mi-août 2025

Début mars, réouverture du chantier : remise en conformité de la base vie, contrôle réglementaire du blondin (essais en charge), mise en place du balisage, aménagement de la zone de travail (espace d’assemblage des conduites forcées), vérification des accès, contrôle de tous les échafaudages et vérification des groupes électrogènes.

Remontage de la conduite forcée 1. Travaux de génie civil sur les appuis des sellettes.

Requalification des conduites forcées 1 et 2 : remplissage, essais selon différentes configurations. Remise en exploitation totale de l’aménagement pour la mi-août afin d’être opérationnel pour la période de soutien d’étiage.

Centrale hydroélectrique de Luchon

Production annuelle moyenne : 62 GWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle en électricité d’une ville de 26 000 habitants.

Date de mise en service : 1921.

Nombre de salariés à EDF Hydro Luchon-Cierp : 21.

A propos d'EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers: la production, la distribution, le négoce, la vente d'énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh (1), le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l'énergie nucléaire et renouvelable (y compris l'hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d'être d'EDF est de construire un avenir énergétique neutre en COC conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l'énergie et des services à environ 40,9 millions de clients (2) et a réalisé un chiffre d'affaires de 139,7 milliards d'euros en 2023.

cf. URD 2023 d'EDF, sections 1.2.3, 1.3.2 et 3.1

Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison.

Dans le Sud-Ouest, EDF Hydro compte 874 salariés chargés de l'exploitation, de l'ingénierie, de la conduite et de la maintenance de 100 barrages et de 121 centrales hydroélectriques répartis sur 10 départements dans le Sud-Ouest. Chaque année, dans le Sud-Ouest, EDF Hydro produit en moyenne 6 TWh d'électricité décarbonée, soit l'équivalent dela consommation annuelle d'environ 2.5 millions d'habitants.

Suivez-nous sur X: @EDF_Hydro

Photos: Antoine Heusse