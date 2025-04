MARSEILLAN - Le 10 ° Tourthau 2025 s'annonce exceptionnel ! Nouveautés, Tombola et Paysages : !

« Tourthau 2025 : La 10ᵉ Édition pédale vers l’émotion avec l’Union Cycliste Marseillanaise ! »

La commune de Marseillan, en partenariat avec l’Union Cycliste Marseillanaise (UCM), célèbre cette année la 10ᵉ édition du Tourthau, événement phare du cyclotourisme régional.

Rendez-vous est donné le dimanche 1ᵉʳ juin 2025 pour deux parcours emblématiques : une randonnée de 55 km autour de la lagune de Thau, mettant en valeur ses pistes cyclables, et le « Pitt”Tour”Thau » de 20 km le long de la piste du Lido, entre Marseillan-Plage et Sète.

L’Union Cycliste Marseillanaise à l’Honneur

Fondation clé de l’événement, l’UCM renforce son engagement pour promouvoir une pratique cycliste accessible et sécurisée. « Depuis dix ans, nous œuvrons pour mêler sport, découverte et partage », souligne Guy Bertrand, membre historique de l’association. Cette année, l’accent est mis sur l’inclusion : vélos électriques, VTT, et cycles adaptés aux personnes à mobilité réduite sont les bienvenus. Les mineurs, sous autorisation parentale, peuvent également participer, accompagnés pour les moins de 14 ans.

Nouveautés 2025 : Pratique et Festivités

Pour faciliter les préparatifs, un retrait des dossards est désormais possible chez Décathlon Agde Essentiel (Route de Sète) le samedi 31 mai.

Les inscrits bénéficieront d’un bon d’achat de 10% valable du 2 au 21 juin.

Une tombola exceptionnelle récompensera dix chanceux avec des lots de 120 € (chez Décathlon et Vivre Vélo), clou festif du repas au centre aéré de Marseillan-Plage.

Sécurité et Convivialité au Rendez-Vous

Le règlement rappelle l’obligation du casque rigide et la nécessité de respecter le Code de la route. Deux ravitaillements (Bouzigues et Villeroy) et un repas festif (paella, fromage, dessert) ponctueront la journée.

Inscriptions : Dernière Ligne Droite

Les inscriptions, closes le 27 mai à 16h, se font en ligne (ucm.clubeo.com), par courrier ou en mairie. Tarifs : à partir de 8 € (petit parcours) ou 20 € avec repas. Les T-shirts aux couleurs de l’édition et les bracelets seront distribués dès 7h30, avec café de bienvenue.

Le Tourthau 2025 promet ainsi une journée sportive, familiale et gourmande, dans le respect des paysages préservés de la lagune. De quoi pédaler avec le sourire !

Contact : Union Cycliste Marseillanaise – 06 06 87 37 50 (Guy Bertrand)

Site : www.ucm.clubeo.com

#TourThau2025

Téléchargez:

BULLETIN D'INSCRIPTION 2025.pdf

Règlement TOUR'THAU 2025.pdf