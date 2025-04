MARSEILLAN - N'oubliez pas ! Le défilé de maitre Pierre demain 16 avril à 15 h

N'oubliez pas ! Le défilé de maitre Pierre demain 16 avril à 15 h

Marseillan ouvrira sa saison festive avec la Fête du printemps du 16 au 20 avril prochain pour ce premier événement majeur de l’année.

Cette édition organisée chaque année de main de maître par Sylvie Marti, délègue aux festivités de la commune met à l’honneur Maître Pierre, figure incontournable dont le défilé attire chaque année des centaines d’enfants masqués et costumés venus de toute la région.

Le coup d’envoi sera donné mercredi 16 avril à 15 h : Maître Pierre guidera un cortège musical avec Lou Son d’Aqui au départ du port, suivi à 16 h du spectacle Magic Land à la salle Paul Arnaud : Un voyage féerique peuplé de princesses et de jedis.

Jeudi 17, direction la place Guillaut pour Istoria Marseillan à 21 h, alliant le chant de Franck Malbert, des récits historiques et des projections d’archives sur l’église. Vendredi 18, l’apéro-concert du quintet Indice Octane sur la place Carnot à 19 h mêlera musique entraînante et spécialités locales.

Samedi 19 promet une ambiance survoltée avec ateliers créatifs (14 h-18 h) et des percussions brésiliennes avec Batu Bahia à 20 h et clou de la soirée, le show électrisant de DJ Cassou de 22 h à 1 h ! Dimanche 20, place à la tradition avec la chasse aux œufs au parc Gaujal organisée par le CMJ, avant le final en fanfare avec Gradisca et le concert rock de Goldstar de 21 h à 1 h.

"C’est la fête de tous, où le patrimoine et la jeunesse rencontre la modernité dans une véritable fête populaire", indique Sylvie Marti.