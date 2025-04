Aigues Mortes - L'accessibilité en question pour les professionnels du tourisme

La Communauté de communes Terre de Camargue et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard proposent, à destination des entreprises du tourisme, hôteliers et restaurateurs, un atelier sur l’accessibilité. Cette matinée d’information se tiendra le lundi 28 avril de 9h30 à 12h00, au siège de Terre de Camargue à Aigues-Mortes.

L’objectif de cet atelier est d’accompagner les propriétaires des ERP de 5ème catégorie dans la mise en conformité de leur établissement. La demi-journée sera dédiée à la réglementation, aux démarches et aux aides financières qui peuvent être demandées, avec un focus sur le Fonds Territorial d’Accessibilité.

Programme de l’atelier

Afin d’aider les propriétaires à évaluer leur établissement vis-à-vis de la réglementation en vigueur et à mieux appréhender les travaux à envisager, deux conseillères de la CCI du Gard feront le point sur :

Les principales règles applicables en matière d’accessibilité pour les ERP de 5ème catégorie

Les procédures d’autorisation de travaux et de dérogations

Le Fonds Territorial d’Accessibilité

L’offre d’accompagnement de la CCI

La matinée se finira sur une session de questions / réponses.

Participer à l’atelier

L’accès à cette demi-journée est gratuit mais soumis à inscription. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne : https://urlr.me/XWbAj5

Un parking gratuit, à proximité du siège de la Communauté de communes, sera mis à disposition des participants jusqu’à 13h30.

Terre de Camargue s’engage pour le territoire

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre la Communauté de communes Terre de Camargue et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard et dans la démarche Petites Villes de Demain / Opération de Revitalisation du Territoire.

Contacts : Karine DIAZ-TURQUAY - Service développement économique – Terre de Camargue : 04 66 73 13 63 ou k.diaz.turquay@terredecamargue.fr // Aurore DUBART – Conseillère Tourisme – CCI du Gard : 06 46 33 22 58 ou. a.dubart@gard.cci.fr