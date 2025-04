HÉRAULT - Cambriolages à répétition du Secours Populaire : l'urgence d'un sursaut moral autant que sécuritaire à Lodève

Cambriolages à répétition du Secours Populaire : l’urgence d’un sursaut moral autant que sécuritaire à Lodève

Communiqué de Manon BOUQUIN, députée de l’Hérault

Lundi 14 avril 2025

Manon BOUQUIN, députée de l’Hérault, a été reçue aujourd’hui par le Secours Populaire Français de Lodève qui demeure dans une grande détresse face aux cambriolages répétés dont il est la victime depuis la fin 2024. Pas moins de huit !

Elle a pu leur exprimer tout son soutien, et déplore les défaillances qui ont permis à cette situation de perdurer malgré les efforts de la gendarmerie. Un manquement politique, notamment. La fermeté devrait s’imposer face aux atteintes répétées aux biens, pas l’excuse systématique de pauvreté dont il est urgent que la gauche lodévoise se défasse, d’autant plus lorsqu’on empêche ainsi par malveillance une association de secours social de remplir ses missions.

Pour changer les choses et rétablir l’ordre sans lequel aucune justice sociale n’est possible, c’est aussi un sursaut culturel et moral qui doit s’opérer pour réaffirmer qu’il faut défendre les honnêtes gens plutôt que ceux qui les tourmentent. Sans quoi, le cas du Secours Populaire ne sera qu’un commencement et la délinquance continuera de progresser et de conquérir une jeunesse que des années de laxisme auront gâchée et corrompue.