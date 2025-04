Lozère - DE L'UNE A L'HÔTE en tournée en Lozère - Théâtre & acrobaties

Un spectacle aussi drôle qu’intelligent, aussi acrobatique que poétique !

Quand la circassienne Victoria Belén et la comédienne Violaine Schwartz se rencontrent, cela donne une performance insolite, où l’humour et la réflexion se mêlent avec brio.

Dans une mise en scène sobre mais percutante, elles nous interrogent : comment accueillir l’Autre dans un monde où chacun peine déjà à trouver sa place ?

Sur scène, une chaise devient un territoire à partager, un bureau administratif ou encore une tribune improvisée. À coup de pitreries, de gestes acrobatiques et de mots ciselés, elles jonglent entre conférence absurde et poésie visuelle. Français et espagnol s’entremêlent, les corps parlent autant que les voix, et le rire surgit là où on ne l’attendait pas.

Un bijou d’intelligence et d’humour, à ne pas manquer !

Vendredi 09 mai à Saint-Germain-de-Calberte / Samedi 10 mai à Sainte-Enimie / Dimanche 11 mai à Saint-Hilaire-de-Lavit

https://scenescroisees.fr/blog/spectacles/de-lune-a-lhote/