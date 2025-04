MARSEILLAN - La presse en parle : A Marseillan, les vacanciers bravent la pluie avec le sourire !

La presse en parle : À Marseillan, les vacanciers bravent la pluie avec le sourire !

Ce dimanche 3 avril, nos confrères de France 3 Occitanie, Josette Sanna et Yann Gonon, nous ont offert un reportage aussi pluvieux que réjouissant sur le démarrage de la saison estivale à Marseillan-Plage. Malgré un ciel capricieux, les touristes ont montré que la bonne humeur était plus forte que les averses !

Des vacances sous la pluie… mais pas sans joie !

Alors que les vacances de Pâques débutaient sous des trombes d’eau, les premiers vacanciers ont fait preuve d’un optimisme à toute épreuve. Dans le camping 5 étoiles Beach Garden, la moitié des emplacements étaient occupés, et les réservations estivales affichent déjà complet. Preuve que rien ne décourage les amoureux de notre belle région !

Véronique et Raymond, venus profiter du littoral, ont adapté leur programme avec philosophie : "On aimerait faire du vélo, mais ce n’est pas grave, on reçoit des amis et on cuisine en famille !" Une autre touriste, originaire de Tours, a confié : "On ne maîtrise pas la météo, mais on va découvrir la piscine et s’amuser malgré tout !"

Un camping qui a tout prévu… même la pluie !

Tess Alcaraz, agent d’accueil au Beach Garden, l’assure : "La météo n’est pas un problème ici ! Nos vacanciers profitent des bassins aquatiques couverts et des animations. Il y a de quoi s’occuper, qu’il pleuve ou qu’il vente !"

Côté restauration, certains commerçants ont tenu à ouvrir, comme ce burger qui sert ses clients avec le même enthousiasme, malgré une fréquentation en baisse. "On est là pour eux, peu importe le temps !", lance le cuisinier avec détermination.

"On venait chercher le soleil… mais on repartira avec des souvenirs !"

Malgré la grisaille, l’ambiance reste festive. Un couple venu d’Arras résume bien l’état d’esprit : "On n’aura pas le soleil, mais on est en mode vacances, et ça, personne ne nous l’enlèvera !"

Bravo à Josette Sanna et Yann Gonon pour ce reportage qui montre une fois de plus que le moral des Marseillanais (et de leurs visiteurs) ne se laisse pas abattre ! Vivement le retour des beaux jours… mais en attendant, la joie de vivre est toujours au rendez-vous !

À revoir sur France 3 Occitanie : [Lien vers le reportage]

Et vous, comment vivez-vous ce début de saison ? Partagez vos anecdotes en commentaire !