Castelsarrasin - Les communistes viennent à la rencontre des Castelsarrasinois dans les quartiers

Dans le cadre de leur préparation aux élections municipales de 2026, les communistes de Castelsarrasin lancent une grande tournée de porte à porte pour aller à la rencontre des habitants, écouter leurs préoccupations et leur présenter leurs propositions. À partir du mercredi 23 avril, les militants du Parti Communiste Français sillonneront les cinq grands quartiers de la ville pour discuter avec les Castelsarrasinois de leur quotidien, de leurs attentes, et des solutions concrètes que la commune peut mettre en place pour améliorer la vie de toutes et tous.

Calendrier des rencontres par quartier :

Cloutiers : Mercredi 23 et Samedi 26 avril

Courbieu : Mercredi 7 et Samedi 10 mai

Bénis : Mercredi 21 et Samedi 24 mai

Gandalou : Mercredi 4 et Samedi 7 juin

Centre-ville : Mercredi 18 et Samedi 21 juin

Les rencontres auront lieu en journée, à partir de 9h30, avec une distribution de tract et des échanges sur le terrain, en porte-à-porte. Cette tournée sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir le Parti Communiste Français, son chef de file local Julien Sueres, et ses propositions, notamment en faveur du monde du travail, du pouvoir d’achat, et de la défense des services publics.

« Le premier constat que nous faisons, ici à Castelsarrasin comme ailleurs, c’est celui d’un profond mal-être dans le monde du travail. Trop de nos concitoyens travaillent dur sans pour autant pouvoir vivre décemment. La crise du pouvoir d’achat frappe d’abord celles et ceux qui ont un emploi, mais qui peinent à s’en sortir. Ce déclassement nourrit la colère, et sur notre territoire, il se traduit par une montée inquiétante de l’extrême droite. C’est pourquoi nous voulons aller à la rencontre des habitants, ouvrir le dialogue, et construire ensemble des réponses locales, concrètes, solidaires », explique Julien Sueres.

Temps fort de cette campagne de terrain, Vendredi 27 juin à 18h30 à la médiathèque municipale, les communistes tiendront leur grand meeting public, ouvert à toutes et tous. Venez débattre et construire l’avenir de Castelsarrasin à leurs côtés !