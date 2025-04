MARSEILLAN - Des box pour stationner nos vélos en sécurité ont été installés 

Des box pour stationner nos vélos en sécurité ont été installés

Situés à proximité des commerces du cœur de ville sur la place du Théâtre et en entrée de la station balnéaire à côté de l’office du tourisme ces box ont été pensés pour faciliter la vie des cyclistes et offrir un espace sûr et accessible pour stationner son vélo en toute tranquillité.

A noter que les box de la place du théatre sont en attente d'installation définitive à l'emplacement le plus approprié.

Pour encourager les déplacements doux et répondre aux préoccupations des cyclistes, 8 box à vélos viennent d’être installés sur la commune. Ces abris sécurisés offrent une solution de stationnement pratique et protègent les vélos contre le vol et les dégradations qui sont des freins à l’usage du cycle au quotidien.

Ils sont gratuits et accessibles sans réservation.

L’utilisation est simple : Après avoir ouvert la porte et stationné son vélo à l’intérieur, il est recommandé de l’attacher avec un antivol en U pour plus de sécurité. Ensuite, chaque utilisateur doit verrouiller le box avec son propre cadenas.

Ces équipements ont été financés par Sète agglopôle