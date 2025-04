BASSIN DE THAU - Le bassin de Thau n'a pas vocation à devenir la banlieue de Montpellier !

Le bassin de Thau, Frontignan et les autres villes de Sète Agglopôle Méditerranée n’ont pas vocation à devenir la banlieue de Montpellier !

À la suite des déclarations de Cyril Meunier, maire de Lattes et vice-président de la Métropole de Montpellier, publiées dans l’édition du Midi Libre du 6 avril 2025, qui évoque son souhait d’intégrer notre agglomération dans la métropole de Montpellier, les élus de droite de Frontignan tiennent à réagir :

« Les propos de Monsieur Meunier sont inappropriés et honteux ! Sète Agglopôle et la ville de Frontignan-la-Peyrade n’ont ni la vocation, ni la volonté d’être absorbées par la métropole de Montpellier.

Notre territoire possède une identité forte (129 000 habitants), des particularités liées au bassin de Thau et à la Méditerranée, une histoire riche et un attachement profond à son autonomie.

Nous ne deviendrons jamais la nouvelle banlieue de Montpellier, n’ayant aucun point commun avec cette métropole.

Cette déclaration de Cyril Meunier est un véritable mépris pour les habitants du bassin de Thau, voire une provocation, lui qui est devenu le « toutou » de Michaël Delafosse.

Nous devons être respectés, aussi bien face à Montpellier que dans notre propre agglomération.

L’avenir de la ville de Frontignan doit être décidé par ses habitants, dans le respect de leur histoire et de leur volonté de refuser de devenir une ville-dortoir, où les délires de ces élus de gauche conduisent à de telles aberrations.



Signataires :