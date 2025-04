MARSEILLAN - De Bilbao à Marseillan : le sculpteur basque dévoile son univers minéral jusqu'en 2026

Exposition « Mon regard vers la Méditerranée » : Quand la pierre et l’acier dansent sous le soleil méditerranéen

Une arrivée artistique au cœur de Marseillan

Le port de Marseillan s’est animé ce samedi 12 avril 2025, dès midi, pour le vernissage d’une exposition singulière : « Mon regard vers la Méditerranée ». Durant ce vernissage, le sculpteur basque Ariel Elizondo Lizarraga a dévoilé ses œuvres minérales, une fusion entre la matière brute de la pierre et la délicatesse de l’acier.

L’exposition, ouverte au public jusqu’au 15 janvier 2026, incite à une immersion dans un univers où tradition et modernité se rencontrent.

L’annonce préalable au vernissage avait déjà suscité l'intérêt de nombreux Marseillanais. Dans une première allocution, Severine JEAN Adjointe au maire à la culture invitait le public à s’approcher pour découvrir « les 8 œuvres réparties sur la commune : 2 devant le théâtre, 3 sur l'esplanade du port , 2 sur la rive droite et une œuvre phare " l’Albatros sur la rive gauche » . Ses remerciements chaleureux envers l’équipe municipale et les services culturels soulignent l’importance de ce projet pour la vie artistique locale."

L’artiste en parole

La voix d’Ariel Elizondo Lizarraga, recueillie lors de son interview vidéo, révèle toute la passion qui anime son travail. Dans son discours, il confie : « Je touche la pierre, je la caresse… Elle me transmet son énergie, et je lui donne la mienne. » . Issu d’un héritage artistique riche né d’un père architecte et d’une mère peintre, Ariel a puisé vson inspiration dans la tradition et dans le dialogue intime entre la pierre et l’acier. Ses explications, parfois teintées d’émotion et d’un accent qui rappelle ses racines multiples, donnent à entendre tout le parcours initiatique qui l’a conduit à façonner des œuvres à la fois monumentales et singulièrement poétiques.

Les mots de l’artiste traduisent également sa quête d’harmonie avec la nature. Il évoque, avec une sincérité désarmante, ses débuts en évoquant la rigueur artisanale de « la force basque » qui consiste à travailler « tout à la force » témoignage d’un engagement personnel fort et authentique .

Yves Michel: Le fer en héritage

Dans le cadre de ce vernissage, la ville de Marseillan a souhaité souligner l’importance de l’art dans la vie publique. Le maire Yves Michel n’a pas manqué de rappeler que « cette exposition représente un pont unique entre l’héritage culturel local et une modernité inspirée des voyages et des traditions basques. Elle réaffirme notre engagement pour une ville qui se nourrit d’art et d’innovation ». Puis, mettant en lumière son lien personnel et symbolique avec le travail du fer Yves Michel rappela « depuis mon tout jeune âge, je travaille le fer moi aussi, mais sûrement pas avec les dons d'un artiste, juste c'est le fer industriel, qui m'a permis de travailler toute ma vie au travers de cela »... « Je me rappelle également mon ami Jean-Marc Dumas, qui est également fils de forgeron ! Une époque où le fer, le travail du fer nous parlait, surtout dans cette époque, où les personnes travaillaient avec la force ! il n'y a pas que la force basque, il y avait également la force de tous ces artisans ».

Un rendez-vous à ne pas manquer

Au-delà de l’aspect purement esthétique, l’exposition « Mon regard vers la Méditerranée » s’inscrit dans une démarche de dialogue entre art et territoire. Les sculptures d’Ariel Elizondo Lizarraga invitent chaque spectateur à ressentir la matérialité et l’émotion des éléments, à se laisser porter par la rencontre entre la pierre ancestrale et le métal contemporain.

Entre performances prévues lors des Journées du Patrimoine (20-21 septembre 2025) et animations sur le port, les organisateurs espèrent offrir une expérience complète où l’art se vit autant qu’il se contemple.

Marseillan, fière de faire rayonner ce projet, ouvre grand ses portes pour une célébration artistique qui, sans nul doute, marquera le calendrier culturel de la région jusqu’en janvier 2026.