MARSEILLAN - Soirée mémorable ce Mercredi 9 avril pour la Chorale Arpéges !

Ce Mercredi 9 avril , la salle municipale Paul Arnaud de Marseillan a été le théâtre d'une soirée mémorable, animée par la chorale Arpèges sous la direction de leur cheffe de chœur, Anne Lesure.



Cette dernière a su captiver un public nombreux, tandis que les voix harmonieuses des choristes, guidées avec passion et finesse, résonnaient dans la salle, instaurant une atmosphère à la fois chaleureuse et festive.

La Chorale Arpèges de Marseillan avec ses 52 choristes ses 3 pupitres (sopranes, altis et basses) et sa Cheffe de chœur professionnelle a su enthousiasmer son auditoire et recueillir de chaleureuses félicitations et applaudissements

À l'issue de ce concert captivant, les spectateurs ont été invités à partager le pot de l'amitié, où les délicieuses créations culinaires préparées avec soin par les choristes ont ravi les papilles de tous. Ces passionnés de musique se retrouvent chaque mercredi pour des répétitions, cultivant leur passion commune pour le chant.

Leur engagement et leur talent les amènent à se produire régulièrement en concert, le prochain se déroulant à La Seyne-sur-Mer, aux côtés d'autres chorales.



Une belle occasion de célébrer la musique et le partage !