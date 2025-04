BASSIN DE THAU - Un élan solidaire pour les Sauveteurs en Mer de Mèze : objectif 2026 pour une vedette plus performante !

Un élan solidaire pour les Sauveteurs en Mer de Mèze : objectif 2026 pour une vedette plus performante !"

La SNSM de Mèze lance un appel aux dons pour une vedette de sauvetage plus performante

Marseillan, 11 Avril 2025 – Depuis des décennies, les bénévoles de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) de Mèze veillent sur les eaux du Bassin de Thau, portant secours aux plaisanciers, pêcheurs et vacanciers en détresse. Aujourd’hui, la station se prépare à franchir un cap majeur : l’acquisition d’une nouvelle vedette de sauvetage, prévue pour 2026. Un projet ambitieux, mais essentiel, pour lequel l’association lance une cagnotte solidaire.

Une mission vitale pour tout le Bassin de Thau

La SNSM de Mèze présidée par Luc JEANJEAN est un maillon indispensable de la sécurité maritime locale. Ses équipes interviennent 24h/24 et 7j/7, de Marseillan à Sète, en passant par Bouzigues et Balaruc. Que ce soit pour un moteur en panne, un bateau à la dérive ou un sauvetage en urgence, ces sauveurs bénévoles sont toujours prêts à appareiller, quelle que soit la météo.

La future vedette, plus rapide, plus sécurisée et mieux équipée, permettra d’optimiser leurs interventions. "Avec des conditions météo parfois difficiles et un trafic maritime dense, avoir du matériel performant peut faire la différence entre la vie et la mort", explique un membre de la station.

Un appel à la générosité publique

Le coût d’une telle embarcation est élevé, et si une partie du financement est assurée, la SNSM a besoin de soutien pour boucler son budget. Une cagnotte en ligne a été ouverte sur Leetchi, invitant particuliers, entreprises et amoureux de la mer à contribuer, même modestement. "Chaque euro compte, chaque don renforce notre capacité à sauver des vies", insistent les bénévoles.

Rendre hommage à ces héros de l’ombre

Derrière les interventions spectaculaires, il y a des hommes et des femmes qui consacrent bénévolement leur temps et leur énergie à la sécurité de tous. La SNSM de Mèze, comme toutes les stations en France, repose sur cet engagement citoyen et la solidarité locale.

Pour suivre leurs actions, soutenir la cagnotte ou simplement leur adresser un message de remerciement, voici leurs coordonnées :

Lien de la cagnotte : LIEN LEETCHI

Page Facebook : SNSM Mèze Bassin de Thau

Contact : STATION SNSM DE MÈZE

4 bis chemin de la Rouquette

34140 MÈZE

Téléphone : 04 67 43 97 30

E-mail - president.meze@snsm.org

Président : Luc Jeanjean

Patron : Sylvain Jeanjean

Tréso­riere : Chantal

Parce que la mer n’attend pas, mobilisons-nous pour ceux qui nous protègent.