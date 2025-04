Baillargues - Eoden accompagne la rénovation de l'hôtel « Le Provençal » sur la Presqu'île de Giens

Le 19 février 2025, Eoden, groupe familial d’entreprenariat et d’investissement, annonce son investissement aux côtés de la famille Piffet et de partenaires bancaires dans le projet de rénovation globale de l'hôtel Le Provençal, établissement emblématique situé en front de mer sur la Presqu'île de Giens, dans le Var, dont l’existence remonte à 1951.

Niché dans un cadre naturel exceptionnel, entre Méditerranée et pinède, cette demeure provençale offre un panorama unique sur les îles d’Or, et a toujours su préserver son authenticité, porter la mise en valeur de l’art de vivre local. L’établissement, qui s’étend du village de Giens jusqu’à la mer, dispose d’un hôtel en cours de rénovation profonde et de montée en gamme, avec une réouverture attendue à l'été 2025, ainsi que d’une résidence de 23 appartements. Il comprend également quatre restaurants, un terrain de tennis, un boulodrome et une piscine d’eau de mer creusée à même la roche, entourée d'un parc arboré de deux hectares. Son service raffiné et son ancrage historique en font une destination prisée tant par les locaux que les voyageurs à la recherche d’une expérience unique dans un cadre hors du temps.

Dans le cadre de cette opération, Eoden accompagne la troisième génération de la famille Piffet-Michel, en soutien d’un financement bancaire de long terme (Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPI France), qui continuera de porter la riche tradition familiale initiée par leur grand-père il y près de 75 ans. Dans ce cadre, BEYOND PLACES, gérant neuf établissements haut de gamme en France et dont Eoden est actionnaire de référence, assurera des fonctions opérationnelles ciblées en support à la direction familiale. Ce projet ambitieux s'inscrit pleinement dans la volonté du groupe Eoden de conjuguer une hôtellerie d'excellence, le respect du patrimoine naturel et la valorisation des arts de vivre locaux.

« Nous sommes très heureux d’accompagner la famille Piffet-Michel dans cette nouvelle page d’histoire d’un établissement historique de la Côte d’Azur, niché au sein d’un environnement naturel exceptionnel. Nous sommes convaincu que cet investissement, couplé à un partenariat de support opérationnel auprès de Beyond Places, participera à préserver l’identité singulière de l’établissement tout en lui insufflant une nouvelle ambition, portée par sa famille fondatrice. » David DELLERY, Directeur d’Investissement – Eoden.