Rodez - Réouverture et nouveau décor au Moulin de Cambelong à Conques

Désormais rouvert après la saison d'hiver, Le Moulin de Cambelong dévoile un tout nouveau décor empreint de charme contemporain, où élégance et authenticité se côtoient harmonieusement...

Au Moulin de Cambelong, la rénovation met à l'honneur les matériaux naturels comme le bois brut et la pierre locale, associés à un mobilier design aux lignes épurées, pour une ambiance chaleureuse et intimiste. Les espaces intérieurs s'ouvrent généreusement vers l'extérieur grâce à de larges baies vitrées, offrant ainsi une vue imprenable sur la nature environnante. Une attention particulière a été portée à l'éclairage, doux et subtil, pour sublimer les détails et créer une atmosphère propice à la détente et à la convivialité. Ce cadre repensé invite à vivre une expérience sensorielle unique, parfaitement accordée à la cuisine raffinée d'Émilie et Thomas Roussey.

Après avoir été récompensés par une étoile au Guide Michelin, Émilie & Thomas Roussey ont souhaité aligner leur offre d’hébergement sur les aménagements déjà mis en place ainsi que sur leur identité culinaire mêlant élégance, authenticité et naturel.

En 2025, ils entreprennent la rénovation complète des 9 chambres du Moulin de Cambelong avec une attention particulière portée au choix des matériaux biosourcés, locaux et recyclés. Véritables cocons de bien-être, ces chambres sont pensées pour des hôtes en quête d’authenticité et de nature, évoluant harmonieusement au fil des saisons grâce à des nuances terracotta, champagne ou ocre.

La sobriété élégante est au cœur de cet écodomaine, soulignée par un mobilier en bois de la menuiserie locale Balard, une literie haut de gamme fabriquée par l’entreprise aveyronnaise Technilat, et des luminaires en textiles recyclés, confectionnés notamment par La case de cousin Paul, spécialiste des guirlandes tissées à la main.

La décoration sera complétée par des objets chinés tels que des Dame Jeanne, et mise en valeur par des créations florales stabilisées. Ainsi, chaque petit moment passé au Moulin de Cambelong est habité par la conscience profonde de renouer avec ce que notre environnement naturel et humain nous offre de meilleur, de la table à l’hôtel.

Dans la salle du restaurant gastronomique, la vaisselle est désormais signée JL Coquet et l'argenterie Christofle, portant une attention particulière aux codes du luxe, tout en distillant un esprit chaleureux et convivial...

ÉMILIE & THOMAS : UNE CUISINE ÉTOILÉE À 4 MAINS, D’EXCELLENCE ET DE PARTAGE...

Émilie et Thomas Roussey, chefs cuisiniers étoilés du Moulin de Cambelong, partagent leur passion pour la gastronomie avec simplicité et authenticité. Leur restaurant a été honoré par une étoile au Guide Michelin 2024, une reconnaissance de leur engagement pour l’excellence culinaire.

Émilie, originaire de l’Aveyron, a fait ses études à l’école hôtelière de Souillac puis à Nice, avant d’intégrer les cuisines de différents palaces. Thomas, quant à lui, a été formé auprès des plus grands chefs, alternant les saisons entre Sébastien Bras au Suquet et Gagnaire aux Airelles à Courchevel. Ensemble, ils décident d’ouvrir leur propre table gastronomique à Rodez en 2015, avant de transférer leur restaurant au Moulin de Cambelong en 2023.

Le couple imagine chaque jour une cuisine d’instinct, à l’équilibre parfait entre simplicité et sophistication, fruit du dialogue de deux chefs complémentaires. Inspirés par la nature environnante, ils privilégient les produits locaux et de saison, travaillant autant que possible avec des fournisseurs et agriculteurs de confiance et de proximité. Leur engagement pour une gastronomie responsable se traduit, entre autres, par une gestion intelligente des déchets et une attention particulière au bilan carbone des ingrédients achetés, puis valorisés dans leur intégralité...

Le restaurant E&T voit défiler des assiettes créatives, en constante évolution. Les menus changent au gré des saisons et des inspirations des chefs, offrant aux clients une expérience culinaire unique à chaque visite. Le restaurant propose également des formules de dégustation, avec des accords mets et vins afin de sublimer chaque étape gourmande...

LE MOULIN DE CAMBELONG

12320 CONQUES-EN-ROUERGUE