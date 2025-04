HÉRAULT - Présence Verte Services fete 40 ans de soin avec ses partenaires

Le 8 avril 2025, une vingtaine de partenaires étaient présents pour fêter le 40ᵉ anniversaire du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) d’Olargues, le tout premier SSIAD du département de l’Hérault.

Présence Verte Services a tenu à marquer l’événement aux côtés de ses équipes, de ses partenaires, des élus locaux, ainsi que des membres de la Direction et du Conseil d’Administration de l’Association. Une belle occasion de célébrer ensemble quatre décennies d’engagement au service du maintien à domicile.

Les Maires d’Olargues, de St Julien et de St Vincent d’Olargues étaient présents aux côtés d’autres partenaires du médico-social dont le DAC34, la CPTS, la Contrat Local de Santé et plusieurs infirmiers libéraux.

UNE RECONNAISSANCE MÉRITÉE POUR UN SERVICE ESSENTIEL

Ce moment convivial fut l’occasion de saluer l’implication sans faille des équipes soignantes et de mettre en lumière l’évolution notamment de l’aide et du soin à domicile, essentiels dans les territoires ruraux. Jean ARCAS, maire d’Olargues, a souligné l’importance de cet accompagnement de proximité, qui, depuis 40 ans permet le maintien à domicile de nombreux Olarguais.

UN SERVICE DE PROXIMITÉ ANCRÉ DANS LE TERRITOIRE

Le SSIAD d’Olargues a su, depuis quatre décennies, s’imposer comme un acteur incontournable du territoire rural pour l’accompagnement des personnes âgées et en situation de dépendance. Le SSIAD, basé au Campotel, a obtenu un des premiers bureaux lorsque la Maison de Santé a été créée.

Cette célébration fut également l’occasion de mettre en lumière le professionnalisme et l’implication des équipes soignantes, qui œuvrent chaque jour pour permettre aux bénéficiaires de rester chez eux, dans les meilleures conditions possibles.

Le SSIAD D’OLARGUES EN QUELQUES CHIFFRES

Le SSIAD d’Olargues, intervient sur 12 communes du canton. L’équipe est composée de Sylvie GUIRAUD, Infirmière Coordinatrice depuis 30 ans, de Sandrine PENA, secrétaire médicale, ainsi que de 4 aides-soignantes et 3 infirmières. Ce sont près de 30 patients qui sont accompagnés chaque année et plus de 2 500 interventions sont réalisées à domicile chaque année.

Au quotidien, l’équipe se coordonne également avec les infirmières libérales du secteur et les autres professionnels intervenant à domicile. Après la création du premier SSIAD de Présence Verte Services le 1er octobre 1984, 7 autres SSIAD ont vu le jour, ce qui représente aujourd’hui 240 places en SSIAD.

À PROPOS DE PRÉSENCE VERTE SERVICES

Depuis près de 60 ans, Présence Verte Services accompagne les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les familles avec des solutions personnalisées et de proximité. Avec plus de 1 200 collaborateurs engagés sur les 342 communes de l’Hérault, l’Association propose une large gamme de services à domicile : Services Autonomie à Domicile (Aide et Soin), Livraison de Repas, Téléassistance, Équipes Spécialisées, …