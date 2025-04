Toulouse - art3f Toulouse du 13 au 15 Février 2026

Plongez dans trois jours d’effervescence artistique où talents émergents et confirmés se rencontreront pour célébrer l’art sous toutes ses formes.

Cette nouvelle édition tiendra à nouveau toutes ses promesses !

Un événement ouvert à tous : que vous soyez amateur d’art, collectionneur ou simplement curieux de découvertes, art3f est l’occasion d’acquérir des œuvres des plus abordables aux plus prestigieuses !

Au programme :

Peintures, sculptures, photographies… Des rencontres directes et un partage d’émotions sincères avec des artistes et galeristes nationaux et internationaux, de l’art accessible, de l’émerveillement et de la découverte, le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et décontractée.

L’espace restauration, avec sa grande terrasse et son ambiance lounge, vous propose à toute heure une cuisine de qualité : plats chauds, assiettes composées, salades gourmandes, petites douceurs, ainsi qu’une sélection de grands crus et de fines bulles… Le vernissage officiel s’y déroulera avec la présence d’un groupe de musique en live.

art3f s’inscrit dans le courant de l’art abordable.

Aller à la rencontre de l’art sans préjugés et laisser l’émotion prendre le pas tout en ayant un niveau d’exigence en phase avec les tendances du milieu de l’art international, bouger les lignes des traditionnels salons marchands d’art contemporain, en redonnant à ces événements un côté humain et chaleureux, telle est l’identité d’art3f.

+ 250 artistes et galeriste

+3500 œuvres à la vente

+ restauration en continu

Toutes les œuvres exposées sont disponibles à la vente.

www.art3f.com

info@art3f.com

Horaires

Vendredi : 16h à 23h

Samedi : 10h à 20h

Dimanche : 10h à 19h



Fermeture des caisses 30 minutes avant la fermeture du salon.

Tarifs

10 euros

Gratuit pour les mineurs accompagnés

https://www.facebook.com/people/Salons-dart-contemporain-art3f/100044350273206/

https://www.instagram.com/art3f_officiel/