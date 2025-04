Haute-Garonne - “ Mission Sauvetage de jouets “ : Le samedi 26 avril, au centre commercial de Roques

“ Mission Sauvetage de jouets “

Le samedi 26 avril, enfilez votre cape de super-héros et rejoignez l'équipe d'ECOMAISON au Centre Commercial de Roques (sur le parking du magasin KINGJOUET, de 10h à 19h

Pendant les vacances de printemps, Ecomaison - en charge de la seconde vie des objets de la maison - part à la rencontre des super-héros en devenir. L’objectif ? Partager les bons gestes et encourager au réemploi et à la réparation des jeux et jouets inutilisés ou usagés. Le samedi 26 avril 2025, Roques marquera la septième étape de cette tournée organisée dans toute la France, en partenariat avec les distributeurs dont King Jouet et les fabricants de jouets.

Près de 3 Français sur 10 jettent encore leurs jouets usagés dans leurs poubelles d’ordures ménagères ou d’emballages[1], les vouant ainsi à l’enfouissement ou l’incinération. Pourtant, avec la filière Jouets, le don, le réemploi ou encore le recyclage des jouets sont désormais des solutions concrètes pour leur donner un second souffle.

Ecomaison, éco-organisme agréé par l’État pour la seconde vie des Jouets, entame une campagne de sensibilisation auprès des petits et des grands intitulée « Mission Sauvetage des jouets ». Objectif : ancrer le bon geste de tri à faire pour les 100 000 tonnes de jeux et jouets jetés chaque année en France[2].

Un événement exceptionnel sera ainsi organisé le samedi 26 avril 2025, à l’extérieur du Centre Commercial Roques, sur le parking du magasin King Jouet.

Pendant cette journée, un véritable parcours sera proposé aux "Sauveurs de Jouets" en herbe autour d'ateliers ludiques et pédagogiques :

une Mission Tri ou comment ramener les jouets égarés au bon endroit, une Mission Recup’Jouets pour donner une seconde vie aux jouets grâce au réemploi, animée par Le Lutin Vert, une association partenaire d’Ecomaison, une Mission Repar’Tout pour adopter le réflexe de la réparation de manière pratique et ludique.

Les vainqueurs pourront revêtir fièrement la cape d’Ecomaison et bénéficier de son passeport de super-héros !

Pour faciliter le geste de tri et rapporter les jeux et jouets usagés ou inutilisés (peluches, poupées, jeux de société, puzzles, figurines, petites voitures… hors jouets à pile, électrique ou électronique), Ecomaison a équipé de bornes Jouets plus de 6 000 points de collecte partout en France : magasins, associations, recycleries et déchetteries publiques. Pour cela, rendez-vous sur la carte des points de collecte d’Ecomaison.