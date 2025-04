Pyrénées-Orientales - Campagne d'action LFI : surtout pas de capitalisation pour les retraites !

Dans le cadre de sa campagne d’action sur les retraites intitulée « Pas de retraite militante contre la réforme des retraites ! », La France Insoumise 66 se saisit de l’actualité pour alerter sur le grave danger d’un système par capitalisation.

C’est ainsi que le déclenchement de la guerre des tarifs douaniers par le président des Etats-Unis Donald Trump a eu des répercussions confinant aux « dommages collatéraux » sur les retraites. La crise boursière qui en a résulté s’est traduite par une baisse significative de la valeur des plans de retraite par capitalisation souscrits par une majorité de la population des Etats-Unis. Le système est dénommé Plan 401(k).

L information montre l’absurdité que représente un système par capitalisation pour les retraites. Les pensions de nos aînés et les futures pensions des travailleurs ne peuvent décemment se jouer au casino de la bourse. Ce serait dépendre de mesures irraisonnées et irréfléchies de dirigeants politiques éloignés de la notion d’intérêt général ; ce serait se retrouver à la merci de mesures planifiées en toute conscience par des spéculateurs / prédateurs étrangers aux principes fondamentaux d’humanité et d’humanisme.

C’est hélas le souhait, plus ou moins masqué, des gouvernements qui se succèdent aux responsabilités en France. Leur stratégie est pourtant bien connue : organiser l’asphyxie du système solidaire par répartition en générant un assèchement des recettes, introduire un système transitoire par points, conclure ensuite (et enfin…) par la nécessité de la capitalisation.

Plus que jamais, La France Insoumise 66 exige d’octroyer les moyens nécessaires au maintien du système par de retraite par répartition hérité du programme du Conseil national de la Résistance au lendemain de la Libération. Il s’agit d’une simple question de partage des richesses produites par tous qui doivent in fine bénéficier à tous.

Les retraites, toujours et encore, un vrai motif de censure du gouvernement !

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise