MARSEILLAN - Au Domaine de la Bellonette : Une saison d'art, de musique et de saveurs dès le 24 Avril

L’art et la musique s’invitent au Domaine de la Bellonette : un été de découvertes et d’émotions !

Le Domaine de la Bellonette, ce lieu chargé d’histoire et de charme, s'apprête à ouvrir ses portes pour un été riche en culture et en émotions.

Le vernissage de l’exposition "Les Jeudis c'est Verni !" aura lieu le jeudi 24 avril à partir de 18h30. Cette soirée promet d’être un moment convivial, agrémenté d’une touche musicale, où la passion de l’art se mêlera à la douceur des soirées d’été.

Cécilia Chauvet, artiste peintre montpelliéraine, sera la première à exposer ses œuvres. Avec ses portraits au pastel sec, elle nous invite à un voyage à travers le monde, capturant l’essence des personnes rencontrées lors de ses aventures. Ses œuvres, véritables fenêtres sur l’humanité, apportent une profondeur et une richesse inégalées, rendant cette exposition incontournable.

Mais ce vernissage n’est que le début d’une série de soirées artistiques et musicales. Au total, le Domaine accueillera 8 vernissages tout au long de l’été, espacés de trois semaines, chacun suivi d'un moment musical qui promet de ravir les sens. Les visiteurs auront l’occasion de prolonger la soirée autour d'une buvette et d’un food truck O HANA, idéal pour savourer des mets savoureux tout en profitant de l’ambiance festive.

En plus des vernissages, le Domaine de la Bellonette continuera d’animer les lundis avec des soirées disco à partir du 16 juin, où les amateurs de danse pourront se déhancher sur des rythmes entraînants.



Des brunchs musicaux seront également proposés les 7 juin, 6 juillet et 30 août, offrant une expérience gastronomique unique agrémentée de concerts en direct. Et pour célébrer la fête de la musique, des événements spéciaux mettront en avant des talents locaux.

Marie-Christine, Fleur et Florian, les hôtes passionnés du Domaine, se réjouissent de vous accueillir dans cet espace familial avec vue imprenable sur la Lagune de Thau. Ils partageront avec vous l’histoire de leur famille et leur amour pour ce lieu magique, où le temps semble suspendu.

Ne manquez pas cette belle occasion de célébrer l’art, la musique, et la convivialité au cœur de la nature.

Le Domaine de la Bellonette est un véritable trésor à découvrir et à partager, rendez-vous le 24 avril pour le premier vernissage de cette série estivale !

Et n'oubliez pas : A la Bellonette, entre vernissages et mélodies au cœur de la lagune : Les Jeudis c'est Verni !

La Bellonette

Adresse : Domaine de La Bellonette, Chemin des Domaines 34340 Marseillan

Téléphone : 06 13 04 41 50