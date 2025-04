FRANCE - La fête des Bons Plants au château de Broglie

Le potager du château de Broglie ouvre ses porte exceptionnellement lors de la 4e édition de la fête des Bons Plants ! Cette fête est organisée par Philippe-Maurice de Broglie, propriétaire du domaine et est un hommage à la nature et à l’art de cultiver. Venez déambuler tout le week-end dans les allées du potager du château de Broglie à la rencontre de plusieurs exposants de qualité qui viendront proposer : rosiers, bulbes, herbes aromatiques, mobiliers et antiquités de jardin, outils et accessoires de jardins, arbustes, plants de légumes issus du “Potager du château de Broglie”, etc.

De 10h à 18h le 26 et 27 avril 2025, le grand public est invité à venir découvrir la variété de plants sous le thème des bons plants dans l’assiette ! Les plantes, les fruits, les légumes ont du goût. On en parle, on apprend à les reconnaître, on les cuisine. Ateliers, démonstration et célébration seront au programme.

Infos pratiques :

Début : 26/04/2025 à 10h00

Fin : 27/04/2025 à 18h00



Lieu de l'évènement : Le potager du château de Broglie

40 Rue des Canadiens

27270 BROGLIE



Organisateur : Philippe-Maurice de Broglie



Tél. : 06 30 69 00 83

Site Internet : https://potagerdebroglie.fr/