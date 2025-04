BÉZIERS - Marine Le Pen reconnue coupable : Rassemblement ce samedi 12 avril 2025

Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics.

Elle a été condamnée à quatre ans de prison dont deux ans ferme assortis d’une peine d’inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire.

La condamnation en première instance de Marine Le Pen et de 24 cadres du RN pour détournement de fonds publics ou recel a déclenché une violente campagne contre le système judiciaire et l'État de droit.

En mettant en cause la séparation des pouvoirs, l'extrême droite s'en prend ouvertement à un fondement de notre République démocratique. Les attaques prennent aussi la forme de menaces contre une juge et contre le syndicalisme dans la magistrature.

Nous condamnons fermement ces attaques et les relais qu’elles trouvent au-delà des rangs de l’extrême droite et affirmons notre plein et entier soutien aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, sur leur liberté d'organisation syndicale et sur les moyens dont la justice doit être dotée pour assumer ses missions.

Dans ce contexte, avec un large panel d’organisations de la société civile – syndicats, organisations antiracistes, féministes et de défense des droits humains, organisations étudiantes... Nous avons décidé d’appeler à se mobiliser dans toute la France, pour défendre l’État de droit ce samedi 12 avril.

Nul n’est au-dessus des lois c’est pour cela qu’à Béziers, la CGT et la LDH ont pris l'initiative d'appeler les organisations syndicales, les associations et les partis politiques à se rassembler ce samedi 12 avril 2025 devant le parvis du théâtre à 11heure.

Comptant sur la participation du plus grand nombre

Julien Rader pour l’union locale.