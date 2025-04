MARSEILLAN PLAGE - Lancement de la saison avec les Batu'Bahia au cœur de la fête samedi 26 avril 2025,

Marseillan Plage célèbre le lancement de la saison avec les Batu’Bahia au cœur de la fête

Le samedi 26 avril 2025, Marseillan Plage vibrera au rythme de l’ouverture de sa saison estivale, orchestrée par l’Association des Commerçants de la commune. Sous l’impulsion de sa présidente réputée pour son dynamisme et son engagement, l’événement promet un mélange explosif de culture brésilienne, de gastronomie méditerranéenne et de convivialité.

À la tête de l’Association des Commerçants, Roxane Thery a une fois de plus prouvé son talent pour mobiliser les forces vives du territoire. « Nous voulons offrir un lancement de saison qui marque les esprits, tout en mettant en valeur notre patrimoine local et l’esprit communautaire », explique-t-elle. Son énergie contagieuse a permis de structurer une journée ambitieuse, où art de rue et partage culinaire se rencontrent.

Batu’Bahia : bien plus qu’une troupe, une philosophie

Pour animer cette édition, l’association a fait appel aux Batu’Bahia, une troupe de 30 artistes – musiciens, danseurs et capoeiristes – qui sillonne le Sud de la France depuis sa base de Vias. Dirigée par Rémi Caballer, la formation utilise la percussion comme vecteur de valeurs : solidarité, tolérance et intégration. « Notre projet artistique est aussi social. Chaque atelier d’initiation que nous proposons est une porte ouverte vers la culture brésilienne », souligne-t-il.

Leur show, inspiré des rythmes bahianais et cariocas, prendra vie dès 10h30 à l’Espace Phocéa. Déambulant dans les artères commerciales, les percussionnistes et danseurs promettent une ambiance digne de Copacabana, mêlant batucadas envoûtantes et chorégraphies électrisantes.

Au programme : festin méditerranéen et Gipsy Rumba

Après le défilé, la Place du Marché prendra les allures de fêtes avec une brasucadeet des dégustations. Les 200 places assises offriront un cadre idéal pavant de se laisser emporter par le concert de Gipsy Rumba, clôturant la journée en apothéose.

Un rendez-vous solidaire et festif

Entre l’engagement de Roxane Thery pour animer le territoire et la démarche socioculturelle des Batu’Bahia, cette journée incarne l’esprit de communauté. « C’est une célébration de ce qui nous rassemble : la musique, la danse et le partage »

