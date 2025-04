Pyrénées-Orientales - LFI à Toulouges : rapprocher majorité sociologique et majorité politique

C’est à Toulouges que se déroulait ce mercredi 9 avril la cinquième étape du cycle de réunions publiques portant sur le thème « Les blocs électoraux : stratégies d’élargissements et perspectives majoritaires », lancé par La France Insoumise il y a environ deux mois.

L’orateur Francis Daspe orientait les débats vers les stratégies à mettre en place afin de parvenir à la majorité et à la victoire dans les urnes. « Il existe une formule maintes fois ressassée sans lui donner pour autant une signification concrète et opératoire d’un point de vue politique », indiquait-il. Il s’agit de l’objectif en apparence simple par son évidence de faire coïncider majorité sociologique et majorité politique. « C’est la tâche politique et militante qu’il nous incombe d’accomplir par la définition d’une stratégie efficace ».

La remarque était faite de l’existence trop souvent d’un hiatus entre les revendications des électeurs et les conséquences concrètes des votes exprimés sur la vie quotidienne du plus grand nombre. « C’est ce qu’on appelle couramment un vote qui va à l’encontre des intérêts de la classe sociale à laquelle on appartient », expliquait Francis Daspe. Et de prendre l’exemple des retraites ou des services publics. Les personnes qui votent pour des candidats dont les politiques conduiront à repousser l’âge de départ à la retraite ou à démanteler les services publics nécessaires à l’accès aux besoins essentiels du quotidien, alors qu’elles souhaitent précisément l’exact contraire, sont en réalité très nombreuses. « Beaucoup trop nombreuses en tout cas, et c’est une facette de la difficulté que nous devons surmonter ».

Un autre exemple était ensuite mis en débat, concernant les petits artisans, commerçants et patrons. « Ils tentent de se persuader en dépit de tout bon sens de posséder des intérêts communs et une solidarité objective avec les grands patrons du CAC 40, alors qu’en réalité ils en sont les premières victimes et que ces derniers les considèrent comme une force de travail jetable et exploitable sans guère de limites ». Leur faire prendre conscience de cette réalité contribuerait à rapprocher majorité sociologique et majorité politique. En d’autres termes, il faut agir pour que les aspirations populaires se retrouvent autant que faire se peut en cohérence avec les votes émis dans les urnes. La révolution citoyenne à laquelle La France Insoumise aspire dépend en partie de cette mise en adéquation.

Des propositions pratiques, tant du registre de l’action pratique que du champ de la réflexion théorique, étaient débattues. Mickaël Valade, responsable départemental de Génération.s, mouvement politique au cœur des formules unitaires ayant rassemblé depuis 2022 la gauche (la NUPES puis le Nouveau Front Populaire), prenait toute sa part aux échanges particulièrement stimulants. Une belle soirée de formation militante en somme.