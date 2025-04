HÉRAULT - Coup de tonnerre à la mairie de Montferrier-sur-Lez : 6 élus de la majorité claquent la porte

Coup de tonnerre à la mairie de Montferrier-sur-Lez : 6 élus de la majorité claquent la porte

La vie politique n’est plus un long fleuve tranquille sur les rives du Lez. Steve Chrétien, l’adjoint au maire chargé des Affaires scolaires et Sportives, et cinq autres conseillers municipaux ont quitté la majorité- municipale, mercredi 9 avril 2025, en pleine séance du conseil municipal. Dans la foulée, ils ont voté « contre » le budget 2025 et créé le Groupe des élus indépendants.

Ce choix, réfléchi et assumé, découle de désaccords profonds avec la politique menée par la maire en place. Elu depuis 2020, Steve Chrétien a fait savoir à l’assemblée des élus que lui, et plusieurs autres conseillers municipaux, ne pouvaient plus « assumer des responsabilités exécutives au sein d’une équipe qui ne partage plus notre vision de l’intérêt général ».

Ces divergences, qui se sont aggravées avec le temps, concernent particulièrement les questions d’orientation budgétaire, les sujets urbanistiques, la conduite des affaires communales, l’absence de réflexion collective et le manque de conception cohérente en matière d’aménagement.

Ce défaut d’anticipation a d’ailleurs conduit la préfecture de l’Hérault à priver, l’an dernier, la mairie de Montferrier-sur-Lez de son droit de préemption. « Depuis des années, nous demandons une vision globale, lisible et cohérente des finances, du foncier et de l’aménagement de notre commune, or cette vision nous fait toujours défaut », explique Steve Chrétien qui dénonce un décalage abyssal « entre les promesses du début de mandat et la réalité ». D’autant que les projets structurants portés par l’ancien maire, Michel Fraysse, ont été abandonnés sans la moindre explication.

Dans le droit-fil de sa démission d’adjoint au maire, Steve Chrétien, consultant en stratégie juridique et économique de profession, a voté, hier soir, « contre » le budget 2025 présenté par Mme la maire. « Ce budget est totalement irréaliste, car aucun des projets ne pourra être réalisé d’ici la fin de l’année », a-t-il déclaré lors du conseil municipal. Une position partagée par 5 autres élus qui ont décidé de quitter immédiatement la majorité municipale et de former, autour de Steve Chrétien, le Groupe des élus indépendants.

Parmi eux : l’élue Valérie Gombert, rapporteur au Patrimoine et les conseillers municipaux Olivier Masson, Michèle Tomas, Sabine Tourrolier et Michel Boyer.

Désireux d’offrir aux Montferriéraines et aux Montferriérains une alternative structurée et cohérente au service d’un développement harmonieux de la commune, le Groupe indépendant estime qu’il est «nécessaire et urgent de redonner un cadre démocratique et transparent à l’action municipale. »

Les pouvoirs concentrés entre un petit nombre de mains, les engagements électoraux non tenus et la mise en œuvre de projets par seul opportunisme financier - sans réflexion en amont et stratégie globale - constituent autant de facteurs de dissension qui conduisent aujourd’hui 6 élus à prendre leur indépendance afin d’œuvrer au mieux des intérêts des habitants de Montferrier-sur-Lez.

