OCCITANIE - Les habitants d'Occitanie en progrès sur le tri des capsules en aluminium

79 % des Occitans trient leurs capsules en aluminium au moins occasionnellement

Le tri des capsules de café en aluminium progresse en France, et la région Occitanie se distingue particulièrement cette année, se hissant dans le top 5 des régions les plus performantes, ex aequo avec les Pays de la Loire. C’est ce que révèle la 3ᵉ édition du baromètre IFOP réalisé pour l’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium (ARCA). Grâce à la modernisation de 5 centres de tri implantés sur le territoire, couvrant 3,5 millions d’habitants, et à une sensibilisation accrue aux gestes de tri, l’Occitanie affiche des progrès notables par rapport à 2023. L’étude, menée en janvier 2025 auprès de 1 981 consommateurs, met en lumière l’évolution encourageante des comportements, dans un contexte où la circularité de l’aluminium devient un enjeu clé pour la transition écologique.

Chiffres clés :

87 % des Occitans consommateurs de capsules de café en aluminium savent qu’elles sont recyclables (stable vs 2023).

79 % trient leurs capsules en aluminium au moins occasionnellement (+10 points vs 2023) versus 78% au national.

64% des trieurs de cette région les déposent dans la poubelle jaune (-9pts vs 2023) versus 68 % au national.

Le tri des capsules : des efforts en nette évolution !

Cette année, la 3ᵉ édition du baromètre met en évidence une progression notable du tri des capsules de café en aluminium par les Français. Les résultats témoignent d’une sensibilisation accrue et d’un engagement renforcé des consommateurs en faveur du tri et du recyclage. En Occitanie, les efforts portent leurs fruits : la région enregistre une amélioration significative par rapport à l’an dernier et figure désormais parmi les cinq régions les plus performantes.

56 % trient leurs capsules systématiquement, soit nette progression par rapport à fin 2023 (+9 points) mais en dessous de la moyenne nationale (60 %).

La poubelle jaune devient la solution préférée des ménages

Pour recycler les capsules de café en aluminium, la poubelle jaune reste la solution la plus utilisée. En Occitanie, 64% des trieurs déclarent y jeter systématiquement leurs capsules (+9 points vs 2023), légèrement en deçà de la moyenne nationale (68%)

« Si le recyclage des capsules progresse, c’est avant tout grâce à une meilleure sensibilisation des consommateurs qui savent davantage que la poubelle jaune est LA solution de tri. La grande majorité des consommateurs de café en capsule y ont désormais accès. En Occitanie, 10 centres de tri sont équipés avec des machines spécifiques permettant de trier les petits aluminiums, y compris les capsules de café, dans le cadre du Projet Métal, dont l’ARCA favorise le déploiement en permettant à plus de 3,2 millions d’habitants de recycler leurs capsules très simplement, en les déposant dans la fameuse ‘’poubelle jaune’’. » commente Léo Escourrou, Gestionnaire de l’ARCA.

En vrac et pas dans un sac !

En 2025, 51% des Occitans sondés adoptent le bon geste de tri en déposant leurs capsules en aluminium en vrac dans la poubelle jaune (il est inutile de les vider).

À l’inverse, 49 % d’entre eux commettent encore l’erreur de les jeter dans un sac ou un contenant fermé, une mauvaise habitude qui empêche les systèmes de tri de les détecter et de les extraire du flux de déchets, les condamnant ainsi à des circuits non recyclables. Pour garantir leur recyclage, il est essentiel de déposer les capsules directement en vrac dans le bac de tri, sans sac ni emballage.

* Enquête menée par l’IFOP auprès d’un échantillon de 1 981 consommateurs de capsules de café en aluminium, issus d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 6 au 29 janvier 2025.