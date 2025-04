MARSEILLAN - Vide-Grenier à La Capechade – Samedi 26 avril de 10h à 18h

Vide-Grenier à La Capechade – Samedi 26 avril de 10h à 18h

La Capechade : Un Trésor d’Histoires à Chiner à Marseillan

La journée de vide‑grenier de La Capechade à Marseillan s’annonce comme un événement incontournable ce samedi 26 avril. Dès 10 heures, le charmant jardin de l’association, situé au 1 avenue de la Marine, se métamorphose en un marché aux trésors où exposants passionnés présentent avec fierté objets d’antan, curiosités rares et pièces uniques.



L’atmosphère conviviale et chaleureuse invite visiteurs à flâner entre les stands, chiner des souvenirs chargés d’histoire et partager des instants authentiques. Les échanges, sourires et découvertes rythment cette journée célébrant tradition et renouveau. En fin d’après‑midi, un apéritif partagé prolongera le plaisir, favorisant rencontres et convivialité.



Cet événement réunit familles, amateurs et curieux dans une ambiance festive qui ravive l’esprit de communauté et l’amour du patrimoine. Les passionnés se retrouvent pour échanger anecdotes et conseils sur le chinage, tandis que des stands thématiques réservent leur lot de surprises et d’histoires. Chaque objet raconte une vie, un passé, offrant aux chineurs la possibilité de redonner une nouvelle existence à des trésors oubliés. Un rendez‑vous idéal pour allier plaisir de la chasse aux trouvailles et convivialité authentique.