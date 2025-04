OCCITANIE - Budget étudiant : comment survivre avec 600 € par mois ?

Par Marc Mazière, fondateur du blog Radin Malin

Avec 600 € par mois, chaque euro compte. Bien sûr, chaque étudiant a une situation différente : bourse, aide des parents, CAF... Mais 600 € reste un budget courant une fois les charges fixes comme le logement ou les transports déduites. Entre le loyer, les courses, les transports et les petites sorties, vivre avec un budget étudiant serré peut vite virer au casse-tête. Pourtant, avec les bons réflexes, il est possible de s’en sortir sans sacrifier son confort ni sa vie sociale. Depuis des années, je partage sur mon blog Radin Malin des astuces simples et efficaces pour faire des économies intelligentes. Voici mes conseils pour optimiser chaque poste de dépense et survivre (même bien) avec 600 € par mois.

1. Décroche un job étudiant... sans te griller la santé

Garde d'enfants, missions ponctuelles, cours particuliers, ou microservices en ligne : choisis un job compatible avec ton emploi du temps. Des plateformes comme Student Pop, Yoojo ou Superprof proposent des missions flexibles. Tu peux aussi gagner un peu d’argent avec des sondages rémunérés (comme MonOpinionCompte ou Toluna) ou des applis de cashback.

2. Choisis une assurance logement futée

Pas besoin de dépenser une fortune pour être bien couvert. Certaines assurances étudiantes comme Luko, Lovys ou Heyme proposent des contrats à partir de 4,90 €/mois. Compare les offres sur des comparateurs comme LeLynx ou LesFurets, lis bien les garanties, et évite les options inutiles.

3. Profite à fond des réductions étudiantes

Cinéma, restos, transports, culture, abonnements : les tarifs étudiants sont partout, mais faut penser à les demander. Garde toujours ta carte à portée de main, et guette les bons plans sur Unidays, ISIC, StudentBeans ou auprès du CROUS.

4. Fais tes courses comme un stratège

Cuisiner chez soi coûte jusqu'à 3 fois moins cher que de manger dehors. Utilise les applis anti-gaspi comme Too Good To Go ou Phenix, fais tes courses chez Lidl ou Aldi, achète en vrac et prépare tes repas en avance (batch cooking). Les marques distributeurs sont tes meilleures alliées.

5. Oublie la banque classique (et ses frais)

Certaines banques en ligne ou néobanques comme Hello Bank, Boursorama, Revolut ou N26 sont gratuites ou quasi gratuites. Moins de frais, plus de flexibilité, une appli pratique... et fini les agios imprévus.

6. Meuble-toi sans te ruiner

Le Bon Coin, groupes Facebook (comme "Donne Tout" ou "A donner"), ressourceries, Give ou Geev : on trouve souvent tout ce qu’il faut gratuitement ou pour quelques euros. Idem pour les fringues (Vinted, Emmaüs) et la vaisselle. Le bon matériel ne doit pas nécessairement être neuf.

7. Mutualise tes dépenses avec tes potes

Abonnements Netflix/Spotify à plusieurs, covoiturage avec BlaBlaCar Daily, colocation, achats groupés… Le collectif, c’est économique et convivial. Tu fais des économies sans t’en rendre compte.

8. Gère ton budget (sans prise de tête)

Note tes dépenses, fixe-toi une limite par catégorie, utilise une appli de budget (Bankin, Linxo, PiloteBudget, Pennylane). Tu peux aussi faire l’ancienne : cash + enveloppes. Simple, mais redoutable.

9. Automatise tes économies

Programmer un petit virement automatique en début de mois ou activer les systèmes d’arrondis sur les achats permet d’épargner sans effort. Les applis de cashback comme iGraal, Poulpeo ou Joko te remboursent une partie de tes achats en ligne ou en magasin.

10. Adapte-toi, teste, ajuste !

Il n’y a pas de recette magique : l’important, c’est d’adopter des habitudes durables. Teste ce qui te convient, adapte ton mode de vie, et reste curieux. Être étudiant fauchu, c’est temporaire. Être malin, c’est pour la vie !



Vivre avec 600 € par mois, ce n’est pas une sinécure, mais c’est possible. Avec un peu de bon sens, quelques outils et les bons plans, tu peux traverser ta vie étudiante sans galère – et même en profiter ! Retrouve encore plus d’astuces sur mon blog Radin Malin, où j’aide chaque jour mes lecteurs à économiser intelligemment.